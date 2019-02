Openpolis sul Parlamento Solo dossier secondari a gennaio | tra le 7 leggi approvate

huffingtonpost

: RT @openpolis: Il diritto all'educazione del minore non può essere compromesso da una disabilità. Ma per garantirlo c'è bisogno di servizi… - ett_di_cesare : RT @openpolis: Il diritto all'educazione del minore non può essere compromesso da una disabilità. Ma per garantirlo c'è bisogno di servizi… - openpolis : Il diritto all'educazione del minore non può essere compromesso da una disabilità. Ma per garantirlo c'è bisogno di… - ladia27 : RT @openpolis: Le maggiori regioni del sud sotto la media per percentuale di diplomati Vai all'approfondimento in collaborazione @ConiBamb… -

(Di domenica 17 febbraio 2019) Unpiù operoso dei mesi precedenti, in cui ilperò si è occupato di questionie. Il rapportoconsegna l'immagine di un'Assemblea sempre più lontana dal centro decisionale e legislativo.Numeri alla mano,2019 si presenta addirittura come il mese più prolifico della legislatura gialloverde. A ben vedere tuttavia, è impossibile non notare come tale record siail frutto del lavoro di altri, più che di quello dei nostri parlamentari, e non riguardi temi centrali. Le 7in via definitiva lo scorso mese infatti, altro non sono che ratifiche di trattati internazionali, che nascono fuori dall'aula di Camera e Senato. Tra questi spiccano alcuni protocolli come quello di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, o quello con il Laos (nel sudest ...