ilnapolista

: L'#Inter dimostra che pur senza #Icardi sa essere squadra, sa lottare, fa delle discrete azioni e nonostante qualch… - FrancescaCphoto : L'#Inter dimostra che pur senza #Icardi sa essere squadra, sa lottare, fa delle discrete azioni e nonostante qualch… - SSCNapoliNews : L’Inter vince ancora senza Icardi: 2-1 alla Sampdoria - napolista : L’Inter vince ancora senza Icardi: 2-1 alla Sampdoria Seconda vittoria consecutiva senza Maurito. Le reti nella rip… -

(Di domenica 17 febbraio 2019) In rete anche Gabbiadini Due su due. Seconda vittoria di fila per l’Inter. I nerazzurri di Spalletti hanno battuto ladopo aver vinto in Europa League contro il Rapid Vienna. Hanno vintoMaurito“infortunato” dopo aver perso la fascia di capitano che è stata affidata a Handanovic.La partita si è decisa nel secondo tempo. I gol in pochi minuti. Prima il vantaggio dell’Inter con D’Ambrosio. Poi il pareggio di Gabbiadini. E infine la rete del definitivo vantaggio ad opera di Nainggolan. L’Inter si porta così temporaneamente a sei punti dal Napoli che sta per giocare contro il Torino.L'articolo L’Inter: 2-1ilNapolista.