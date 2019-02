Il quesito referendario sul processo a Salvini desta alcune perplessità

agi

(Di domenica 17 febbraio 2019) “Il ritardo dello sbarco della nave Diciotti, per redistribuire i migranti nei vari paesi europei, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato?” Eccolo ila cui gli iscritti al Movimento 5 Stelle e alla piattaforma Rousseau sono chiamati a rispondere lunedì 18 febbraio (dalle 10 alle 19). Unvoluto dai vertici del Movimento che entro il 24 marzo (ma prima ancora martedì 19, nella Giunta per le elezioni e immunità del Senato) dovranno decidere in aula al Senato se dire sì o no al Tribunale dei ministri di Catania che ha chiesto di poter processare Matteoaccusato del sequestro aggravato dei 177 migranti della nave Diciotti.Una decisione delicata e molto importante per le sorti del governo gialloverde. Evitare o no ilal ministro leghista e grande alleato? Meglio interpellare prima la base e capire quali sono gli ...