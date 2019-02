Guida Resident Evil 2 Remake | come sbloccare il quarto scenario segreto del DLC Ghost

Resident Evil 2 Guida la classifica software italiana : Ottimo debutto per Resident Evil 2 in Italia, il remake dello storico horror di Capcom si è piazzato in prima posizione nella classifica settimanale facendo scendere FIFA 19 al secondo posto.Il podio per la week 4 del 2019 viene completato dall'inossidabile GTA 5 di Rockstar.Qui sotto, potete vedere tutte le classifiche nel dettaglio.Read more…

Resident Evil 2 Guida ai medaglioni : Dove trovarli - come ottenerli e usarli : In Resident Evil 2 vi imbatterete all’inizio dell’avventura in una statua raffigurante una donna, la quale vi chiederà di introdurre alla base dei medaglioni, con i quali potrete aprire un passaggio segreto che vi condurrà nel garage e non solo. In questo articolo vi riportiamo Dove trovare i medaglioni, come ottenerli ed utilizzarli. Resident Evil 2: Guida ai medaglioni A seguire tutte le istruzioni per trovare, ...

Guida Resident Evil 2 Remake - dove trovare e come aprire tutti gli armadietti : Il grande giorno di Resident Evil 2 è finalmente arrivato! A tre anni dal primo annuncio, Capcom porta infatti su PlayStation 4, Xbox One e PC il rifacimento più atteso del 2019. Se non di sempre. Il Remake del classico survial horror del 1998 è quindi disponibile per l'acquisto da oggi, 25 gennaio, andando a scrivere la storia moderna dell'industria videoludica. D'altronde le recensioni parlano chiaro: il ritorno di Leon S. Kennedy e Claire ...

Resident Evil 2 : Guida ai livelli di difficoltà : La prima cosa che viene chiesta al giocatore all’inizio di una nuova partita, solitamente è la scelta del livello di difficoltà. In Resident Evil 2 abbiamo inizialmente a disposizione 3 livelli: Assistita, Standard e Hardcore. Quali sono le differenze? presto detto! I livelli di difficoltà in Resident Evil 2 Difficoltà Facile (Assistita) Possibilità di mirare i nemici in modo assistito La salute si ...