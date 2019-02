E' canadese la 'voce' inglese dell'Isis

: La voce dell'Isis in lingua inglese è di un canadese - 24america : La voce dell'Isis in lingua inglese è di un canadese - Stefaniaboh_ : RT @MrEfis79: ???????: Lui è Marc Martel, reincarnazione canadese della voce di Freddie Mercury e cantante dei Queen Extravaganza. ??: Non è p… - MrEfis79 : ???????: Lui è Marc Martel, reincarnazione canadese della voce di Freddie Mercury e cantante dei Queen Extravaganza.… -

E' un cittadinodi 35 anni la '. Si chiama Mohammed Khalifa ed è stato catturato in Siria il mese scorso. Lo rivela il New York Times che ha intervistato Khalifa, emigrato dall'Arabia Saudita a Toronto con la sua famiglia da bambino. In Canada ha imparato a parlare come un, ha studiato tecnologia e lavorato per una società di information technology prima di partire per la Siria. E' sua lanarrante anche del videodel 2014 'Flames of War', fiamme di guerra.(Di lunedì 18 febbraio 2019)