Diciotti | lunedì il voto su Rousseau tra iscritti M5s Il quesito | bisogna scegliere il

(Di domenica 17 febbraio 2019) “Il ritardo dello sbarco della nave, per redistribuire i migranti nei vari paesi europei, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato? – Sì, quindi si nega l’autorizzazione a procedere – No, quindi si concede l’autorizzazione a procedere”. E’ questa la formulazione delscelta dal blog delle Stelle per chiedere aglidi esprimersi sul caso della nave. Ilavverrà18/2 dalle 10 alle 19.L'articoloilsutraM5s. Ilil No per mandare Salvini a processo proviene da Il Fatto Quotidiano.