Piemonte | abolito il ticket sui farmaci

(Di sabato 16 febbraio 2019) La giunta regionalese presieduta da Sergio Chiamparino ha deciso di abolire, a partire dal primo marzo, la quota di compartecipazione fissa suia carico deisi, che era stata introdotta nel 2002. Una piacevole novità, approvata durante la seduta di venerdì 15 febbraio, che ilha introdotto classificandosi come una delle poche regioni italiane ad aver raggiunto questo importante obiettivo.Il Presidente della regione Sergio Chiamparino e l'assessorese alla sanità Antonio Saitta hanno ricordato che l'abolizione di questa tassa comporta un vantaggio indiscutibile per i cittadini che non devono più sostenere un costo aggiuntivo e una riduzione della burocrazia per isi stessi ma anche per la pubblica amministrazione....