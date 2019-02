NBA | Kyle Kuzma MVP | anche | per soldi | e durante il time-out urla ' 1 | 2 | 3 | bonus!'

NBA All-Star Weekend - Rising Stars : Team USA torna a vincere - Kyle Kuzma votato MVP : Per un giocatore che non si fa problemi a prendersi tutti i tiri che vuole nella squadra di LeBron James, figuratevi cosa può essere un contesto come quello del Rising Stars del venerdì all'All-Star ...

Mercato NBA : Anthony Davis - i Lakers offrono Lonzo Ball - Kyle Kuzma e Rajon Rondo : New Orleans continua a ripetere che non c'è fretta, che deciderà con calma come muoversi e cosa scegliere di accettare in cambio di Anthony Davis. I Lakers però nel frattempo la loro prima offerta l'...

NBA 2019 - i risultati della notte (18 gennaio) : Kyle Kuzma trascina i Lakers al successo. Vittorie per Toronto - Denver e Philadelphia : Sei le partite in programma nella notte NBA. Tra le formazioni di testa vincono Toronto e Denver, rispettivamente contro Phoenix e Chicago, mentre Kyle Kuzma trascina al successo i Lakers ad Oklahoma City. Successo esterno per Philadelphia sul campo di Indiana. Infine Charlotte supera Sacramento tra le mura amiche e Washington batte New York nella sfida giocata a Londra. Faticano più del previsto i Toronto Raptors, che superano i Phoenix Suns ...