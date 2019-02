liberoquotidiano

: Mezzojuso: raccolta firma in piazza contro Giletti, 'Basta essere diffamati' (2)... - TV7Benevento : Mezzojuso: raccolta firma in piazza contro Giletti, 'Basta essere diffamati' (2)... - TV7Benevento : Mezzojuso: raccolta firma in piazza contro Giletti, 'Basta essere diffamati'... -

(Di sabato 16 febbraio 2019) Palermo, 16 feb. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) Unadi firme per "denunciare la trasmissione 'Non è l'Arena' di Massimo" per "i servizi diffamatoriil comune die i suoi cittadini". L'iniziativa è dell'associazione 'Governo del popolo' in collaborazione con un