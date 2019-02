Deezer | anche la versione Desktop arriva sul Microsoft Store

surface-phone

(Di sabato 16 febbraio 2019) Gli sviluppatori di, uno dei servizi di streaming musicali più diffusi al mondo, hanno appena rilasciato la lorosulQuesta va a sostituire la precedente UWP per i PC e tablet Windows 10, mentre resta ovviamente disponibile e supportata per Windows 10 Mobile e le console Xbox One. L’edizione WIN32 porta con sè, comunque, dei grossi miglioramenti e delle nuove funzionalità come il testo sincronizzato e la compatibilità piena con la qualità FLAC.Changelog Facile accesso a playlist Ispirate da e Da scoprire direttamente dalla home, per trovare nuove canzoni del cuore ogni giorno. Guarda ore di contenuti video, come ad esempioSessions e interviste: potrai stupire con disinvoltura i tuoi amici con la tua vasta cultura musicale. Ascolta i tuoi brani preferiti come erano destinati ad essere ascoltati, in qualità FLAC ad alta fedeltà ...