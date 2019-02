Birra | consumi record | un miliardo di euro nel 2018

meteoweb.eu

(Di sabato 16 febbraio 2019) In Italia gli acquisti dihanno raggiunto il livellodi undinel, con un consumo pro capite medio di 32 litri, il più alto sempre di sempre: è quanto emerso da una analisi della Coldiretti in occasione del “Beer Attraction” la fiera di settore che si tiene a Rimini fino al 19 febbraio. A fare segnare ilsono anche le esportazioni che sfiorano il valore di 200 milioni dicon un aumento di ben l’11% nell’ultimo anno, in una situazione di commercio con l’estero stagnante per tutto il Made in Italy. A spingere la crescita sono i birrifici artigianali che in Italia – sottolinea la Coldiretti – sono piu’ che quadruplicati negli ultimi dieci anni con un aumento del 330%, passando da poco piu’ di 200 a oltre 860, con una produzione annuale stimata in 55 milioni di litri. Un fenomeno favorito ...