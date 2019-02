Benevento-Cittadella | diretta tv | streaming e dove vederla

termometropolitico

: Serie B Domenica 16 Febbraio ore 15.00 Diretta video: BENEVENTO-CITTADELLA / CARPI-PERUGIA / PADOVA-FOGGIA - Zcfnews : Serie B Domenica 16 Febbraio ore 15.00 Diretta video: BENEVENTO-CITTADELLA / CARPI-PERUGIA / PADOVA-FOGGIA - Max_Mogavero : #Benevento, le possibili scelte di Bucchi per il match contro il #Cittadella: se Insigne non dovesse farcela, potre… -

(Di sabato 16 febbraio 2019)tv,si giocherà Sabato 16 Febbraio alle ore 15 presso lo stadio “Ciro Vigorito” e sarà valida per la 24a giornata di Serie BKT. Nell’ultimo turno ilè riuscito ad imporsi per 1 a 0 in casa della Salernitana mentre ilha perso in casa contro lo Spezia per 1 a 0.: le streghe spuntano il secondo posto C’è già un assente sicuro per la sfida train programma Sabato alle ore 15 al Ciro Vigorito. Tra i veneti non ci sarà infatti il difensore centrale Davide Adorni, espulso nella gara persa tra le mura amiche del Tombolato contro lo Spezia. Il classe ’92 è ormai da diverso tempo titolare inamovibile nello scacchiere di Venturato, considerate le quattordici presenze ...