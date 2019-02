Un passo avanti l’EMUI 9 su Huawei P20 | cosa migliora con l’aggiornamento 197

Diminuisce la violenza ed aumentano gli spettatori - Malagò : “passo in avanti ma…” : E’ aumentato il numero degli spettatori in Italia e rappresenta “un trend positivo, cosi’ come la diminuzione degli incidenti e il fatto che ci siano meno agenti impegnati. Si e’ fatto un bel passo avanti, siamo contenti ma c’e’ da pedalare: i risultati sono in controtendenza, pero’ non ancora soddisfacenti”. Sono le dichiarazioni del presidente del Coni, Giovanni Malago’. “Credo ...

Biathlon femminile - Coppa del Mondo Canmore 2019. Un passo avanti per lo scontro finale tutto azzurro : Un week end da paura, quello di Canmore per la Coppa del Mondo femminile di Biathlon che ha vissuto ai limiti del regolamento a causa delle temperature rigide e poi ha dovuto arrendersi al gelo e rinunciare alla mass start di domenica. Un week end nel quale, pur senza strafare, la coppia azzurra di vertice ha fatto un passo avanti importante verso la volata finale tutta italiana. E’ stato un week end (che poi si è ridotto ad una sola gara) ...

Berlinale - Binoche : “bel passo avanti” 7 film di registe donne : Juliette Binoche si è felicitata che 7 film sui 17 in concorso alla Berlinale 2019 siano diretti da donne, un "buon passo in avanti", ha commentato l'attrice francese, che presiede la giuria della 69esima edizione del festival del cinema di Berlino. "Quando ho parlato con Dieter (Kosslick, direttore della Berlinale, ndr), mi ha detto 'sono molto felice che abbiamo 7 film di registi donne quest'anno' e ha detto 'non li ho selezionati perché sono ...

Netto passo in avanti con la batteria dell’LG G8 ThinQ rispetto al G7 : gli ultimi rumors : Stiamo per vivere settimane davvero importanti per quanto riguarda il mondo mobile, soprattutto sul fronte LG, considerando il fatto che nel giro di poche settimane ne sapremo di più anche sul cosiddetto LG G8 ThinQ. Dopo aver preso visione di un render che ci dice molto in merito al probabile aspetto del nuovo top di gamma Android (qui trovate qualche altra informazione in merito), oggi 4 febbraio è importante analizzare un'altra anticipazione ...

Volley Superlega 2019 - 20ma giornata : Padova resiste al ritorno di Siena e fa un altro passo avanti verso i play-off (3-2) : La Kioene Padova sbanca Siena e prosegue la sua corsa verso i play-off ma quanta sofferenza per la squadra veneta che riesce a spuntarla 3-2 al termine di un match dai due volti con l’Emma Villas che non riesce a prendere un treno importante verso la salvezza e subisce la nona sconfitta consecutiva. Per i primi due set Padova riesce ad avere la meglio, pur senza il miglior Torres, che si sveglia solo nella parte finale del match. I veneti ...

Alpi del Mediterraneo e Colline del Prosecco - un altro passo in avanti verso l'Unesco : Nella riunione del Consiglio direttivo della Commissione nazionale italiana per l'Unesco, sono state prese in esame le tre candidature a Patrimonio Mondiale Unesco che l'Italia sta portando avanti per ...

ENI NEGLI EMIRATI ARABI/ Il passo avanti nella strategia del Cane a sei zampe : Eni ha siglato un accordo importante con la compagnia petrolifera degli EMIRATI ARABI uniti che porta dei vantaggi a entrambi i paesi

Meloni : Toti-Musumeci passo avanti seconda gamba centrodestra : "Un altro importante passo avanti nella costruzione di quella 'seconda gamba' del centrodestra lanciato lo scorso settembre ad Atreju alla presenza di Giovanni Toti e Nello Musumeci. Sono sinceramente felice che oggi i governatori di Liguria e Sicilia ribadiscano la loro volontà di lavorare al progetto di riportare il centrodestra al governo liberando Salvini e la Lega dalla morsa del M5S". Lo ha dichiarato la presidente di Fratelli d'Italia, ...

Trivelle - Ministro Costa : “Moratoria e aumento dei canoni un passo avanti” : “Sono uomo semplice, step by step. L’importante e’ che abbiamo iniziato un percorso con lo stile rigoroso di tutelare l’ambiente, la moratoria e’ gia’ un bel passaggio“: lo ha dichiarato il Ministro dell’ambiente Sergio Costa, in riferimento all’intesa sulle Trivelle raggiunta in CdM. Aver aumentato i canoni “di 25 volte non e’ poco, considerando che le royalties per le estrazioni ...

Milano - Animalisti Italiani : “Unicredit apre gli uffici ai cani - un piccolo passo in avanti” : “Si chiama ‘cani al lavoro’ l’iniziativa della banca Unicredit che permette di andare in ufficio con il proprio cane. È un progetto pilota riservato ai dipendenti della sede centrale, il grattacielo in piazza Gae Aulenti a Milano. Nel struttura è stata predisposta una stanza ad hoc, disponibile su prenotazione. All’interno ci sono giochi, ciotole con cibo e acqua e guinzagli. È un piccolo passo in avanti che dimostra che è in atto una ...

Supercoppa : lo stadio - le donne e quello che può essere un passo avanti (per l’Arabia) : Le donne possono entrare per la prima volta allo stadio a vedere una partita internazionale. Le donne allo stadio possono andare solo in alcuni settori separati dagli uomini. È la stessa notizia vista da due punti di vista opposti. È un fatto che succede oggi, mercoledì 16 gennaio, a Gedda, in Arabia Saudita, dove si gioca Milan-Juventus al King Abdullah Sports City Stadium, calcio d’inizio alle 20.30 locali, le 18 e 30 in Italia, diretta su Rai ...

Juve - Chiellini : 'Giusto la Supercoppa qui - spero in un passo avanti. Vogliamo vincere' : 'Giusto venire qui a giocare, è un passo avanti e non un problema'. Così Giorgio Chiellini sulla scelta della Arabia Saudita per disputare la Supercoppa. 'Non saremo certamente noi a cambiare il mondo - spiega in conferenza stampa -, ma iniziative come queste possono essere un nuovo inizio. Sono contento che questa partita possa essere motivo in più per l'evoluzione di questo Paese, per le ...