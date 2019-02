Nuovo codice della strada 2019 | biciclette e fumo | testo aggiornato

Nuovo codice della Strada : limiti di velocità e sicurezza : È appena cominciata la discussione sul testo del Nuovo Codice della Strada nella Commissione Trasporti alla Camera e il tema più caldo che riguarda gli automobilisti è già al centro del dibattito. ...

In bicicletta contromano : cosa prevederà il Nuovo codice della strada : Il testo presentato dalla Commissione Trasporti alla Camera, firmato da Emanuele Scagliusi (M5s) e Massimiliano Capitanio e Alessandro Morelli (Lega), mira a rivoluzionare il codice della strada e, per certi aspetti, anche aggiornarlo. Probabilmente per questo grande attenzione nel testo della riforma è stata data all'incentivo all'acquisto delle bici nonché alla regolamentazione della circolazione. Ma vediamo come: CORSIE RISERVATE. I ...

Nuovo codice della strada : divieto di fumo al volante e limite a 150 Km/h in autostrada : Una profonda revisione del nostro codice della strada esce fuori da un disegno di legge presentato dai partiti che oggi governano l’Italia, Movimento 5 Stelle e Lega. Un documento che, attualmente, è in Commissione Trasporti a Montecitorio per i correttivi e le varie audizioni. Molte le novità che potrebbero produrre sostanziali cambiamenti alle attuali norme che regolano la circolazione sulle strade italiane sia con le auto che con altri mezzi. ...

Nuovo codice strada - sì bici contromano : 15.56 E' in discussione alla Commissione Trasporti della Camera il Nuovo codice della strada, voluto da Lega e M5S. Previste novità per le biciclette: nei centri abitati potranno andare contromano, dove il limite di velocità è di 30 km/h; avranno precedenza ai semafori e potranno circolare nelle corsie riservate a taxi e autobus. Viene elevato a 150 km/h il limite di velocità su autostrade a tre corsie; parcheggi "rosa" per donne in ...

Arriva il Nuovo codice della strada : bici contromano e niente fumo in auto : niente più smog per i ciclisti che agli incroci o davanti ai semafori sono costretti ad accodarsi alle auto incolonnate. Avranno loro la precedenza, così come succede in diversi Paesi al mondo, in primis in Olanda. Il nuovo codice della strada in discussione in Commissione Trasporti alla Camera prevede per le biciclette uno spazio ad hoc, 'una striscia di arresto avanzata'. I comuni ...