Ciaccheri | sabato presentazione iniziative per 99 anni Garbatella

romadailynews

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Roma – “16 febbraio alle 11.30 presso la biblioteca Moby Dick, in via Edgardo Ferrati 3, il Municipio Roma VIII presentera’ alla cittadinanza lemesse in programma per la celebrazione dei 99di. Eventi realizzati grazie al supporto di associazioni, scuole, comitati, singole cittadine e singoli cittadini del territorio e non solo”.Cosi’ in una nota il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo, che aggiunge: “Durante l’incontro, avremo modo di rappresentare quanto gia’ e’ stato messo in cantiere per il prossimo centenario della fondazione del quartiere”. E ancora, “lunedi’ 18 febbraio alle 10 in piazza Benedetto Brin- prosegue il minisindaco- le istituzioni locali avvieranno i festeggiamenti per lo storico quartiere della nostra citta’”.“Al termine ...