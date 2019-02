: Auto Aziendali magazine si rinnova: il 1° numero del 2019 esce nel segno di una nuova veste grafica e con un approc… - Auto_Aziendali : Auto Aziendali magazine si rinnova: il 1° numero del 2019 esce nel segno di una nuova veste grafica e con un approc… - TelevideoRai101 : Auto, a gennaio vendite in Ue -4,6% - fisco24_info : Auto, il 2019 parte in salita in Europa con immatricolazioni in calo del 4,6%: Inizia in salita il 2019 del mercato… -

in Europa le immatricolazioni disono calate del 4,6% rispetto a2018.Tuttavia con 1.226.446 immatricolazioni si tratta del secondo miglor inizio d'anno dal 2009. A pesare sul calo soprattutto i crolli in Spagna e Italia, rispettivamente -8% e -7,5%, secondo le rilevazioni costruttori,Acea Il gruppo Fca ha immatricolato 72.584,-14,9% rispetto a2018.La quota è scesa da 6,6% al 5,9%.Il gruppo VW con 288.266resta leader in Europa con il 24,1%.Segue Psa, con -1,9% al 17,1%, terza Renault con il 9,7%.(Di venerdì 15 febbraio 2019)