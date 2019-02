UDU e Rete: continua la polemica sull’autonomia differenziata

scuolainforma

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Enrico Gulluni, coordinatore nazionale UDU, ha recentemente detto la sua sull’autonomia. Una questione che preoccupa molte realtà legate all’istruzione italiana. Gulluni ha dichiarato: ‘Tutto ha inizio con il referendum consultivo farsa del 22 ottobre 2017 in tema di autonomia delle regioni Lombardia e Veneto: una consultazione ingannevole, unicamente finalizzata a creare consenso popolare a fini elettorali, che è costata ai cittadini ben 50 milioni in Lombardia e 14 milioni in Veneto, contro gli 0 zero euro spesi, invece, dall’Emilia Romagna che, al pari delle altre due regioni, sta partecipando alla negoziazione con il governo’.Tale legge riguarda le seguenti regioni: Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia. Il culmine avrebbe dovuto essere il 15 Febbraio con la sottoscrizione dell’intesa tra governo e regioni, che tuttavia è stata ...