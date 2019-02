“Scoperte le montagne più alte del pianeta Terra grazie a un terremoto”

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Potrebbero essere lepiùdel, quelle scoperte a 660 chilometri di profondità sotto la superficie terrestre nella zona di confine che separa in mantello terrestre superiore da quello inferiore. Il loro profilo da record è stato esaminato con un dettaglio senza precedenti analizzando l’eco delle onde di un violento terremoto di magnitudo 8.2 avvenuto nel 1994 in Bolivia. Lo studio, che aiuterà a comprendere meglio la struttura e le dinamiche interne della, è pubblicato sulla rivista Science dall’Università di Princeton in collaborazione con l’Istituto di geodesia e geofisica in Cina.I ricercatori – come riporta l’Ansa – sono rimasti letteralmente a bocca aperta osservando le asperità che caratterizzano questa linea di confine, che finora era stata studiata solo su larga scala: il suo profilo, visto nel dettaglio, sembra essere ancora più ...