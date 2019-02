Samsung Galaxy S9 e S9+ | habemus Night mode | eccola con le patch di sicurezza di febbraio

Modalità notturna su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus con l’aggiornamento di febbraio : al via la distribuzione : Un regalo di San Valentino con i fiocchi. I possessori di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus stanno cominciando a ricevere la funzione Modalità notturna con l'aggiornamento di febbraio ora in prima diffusione. Della possibilità che il dark mode giungesse sull'attuale top di gamma (ancora per poco) del produttore asiatico avevamo già parlato in passato ma alle ipotesi ora si sovrappongono i fatti. Due specifici aggiornamenti portano con se la corposa ...

Samsung Galaxy S10 Plus in versione Luxurious Ceramic White si mostra per la prima volta nei render stampa ufficiali.

Sorpresa di San Valentino per Samsung Galaxy S6 con aggiornamento di gennaio : sorride anche l’S7 : Davvero significativo quanto trapelato in Rete oggi 14 febbraio per tutti coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy S6, anche perché le notizie odierne possono essere interpretate come un segnale molto incoraggiante persino per chi dispone di un Samsung Galaxy S7. Dopo avervi parlato a fine 2018 di un assaggio di Android Pie per lo smartphone lanciato sul mercato nel 2015 (il riferimento allora cadde su un icon pack come potrete notare ...

Samsung Galaxy A50, Galaxy A30 e Galaxy A10 sono protagonisti di un'importante indiscrezione: è trapelato un foglio che ne riporta le specifiche complete.

Diamo uno sguardo ravvicinato alla fotocamera frontale di Samsung Galaxy S10 Plus, che ospiterà una doppia fotocamera nel display.

Secondo alcuni rapporti, Samsung sta lavorando su alcuni smartphone di questa serie entry level, infatti un dispositivo con numero di modello SM-A260F è apparso sul database di GeekBench e potrebbe essere lanciato come la versione Android Go di Samsung Galaxy A20.

A distanza di tre mesi dall'ultimo aggiornamento, la serie Galaxy S6 di Samsung riceve un nuovo aggiornamento, con le patch di sicurezza di gennaio.

Permuta ufficiale Samsung Galaxy S9 - Note 9 - S8 e S7 per l’acquisto dei Galaxy S10 : quanto valgono? : Abbiate ben cura del vostro Samsung Galaxy S9, Note 9 ma anche di device meno recenti come il Galaxy Note 8, il Galaxy S8, il Galaxy S7 e addirittura dei datati Note 5 e Galaxy S6 visto che tutti i modelli qui menzionati parteciperanno al programma di Permuta ufficiale studiato per l'acquisto dei futuri Galaxy S10. Non possiamo sottovalutare per nessuna ragione come negli Stati Uniti sia già stata ufficializzata l'iniziativa che darà la ...

Un breve video mostra come le voci relative alle limitazioni del lettore di impronte digitali dei Samsung Galaxy S10 in presenza di una pellicola protettiva.

Xiaomi Mi 9 : presentazione il 20 febbraio - stesso giorno dei Samsung Galaxy S10 : Xiaomi negli ultimi anni non è certo rimasta a guardare la concorrenza crescente degli altri produttori. L’azienda cinese fondata da Lei Jun ha esteso la sua popolarità ben oltre i confini cinesi, tanto da riuscire nel corso del 2018 a raggiungere in maniera più imponente il mercato europeo, entrando di diritto tra i principali produttori di smartphone in molti paesi. Il successo di Xiaomi è da ricercare nella qualità dei suoi ...

Ecco diversi modelli di Smartphone Android in offerta in Italia oggi, 13 febbraio 2019, presso i più importanti rivenditori online. Se state cercando un nuovo Smartphone siete nel posto giusto.

Samsung Galaxy A7 (2018) e Galaxy J3 (2017) stanno ricevendo le patch di sicurezza di febbraio 2019, Huawei Mate 20 Lite quelle di gennaio 2019.

Samsung Galaxy S10 - svelate le specifiche/ Attesa per l'evento Unpacked : novità per le fotocamere : Samsung Galaxy S10, svelate le specifiche. Attesa per l'evento Unpacked del 20 febbraio: intanto un documento mostra alcune novità per le fotocamere...

Non chiamatelo Samsung Galaxy S10 Lite - sarà S10e il top di gamma economico (o quasi) : Nessun Samsung Galaxy S10 Lite all'orizzonte ma piuttosto un Samsung Galaxy S10e (scritto esattamente così, con la lettera "e" accanto alla numerazione dieci e pure in minuscolo). Della nomencaltura esatta del "piccolo" della prossima generazione di top di gamma si discuteva da tempo ipotizzando proprio quanto dibattuto oggi: la nomenclatura esatta del dispositivo tuttavia, giunge oggi 13 febbraio, direttamente dalla viva voce del produttore, o ...