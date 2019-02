«Salvini è una Chiara Ferragni che non ce l’ha fatta»

Salvini ha promesso ai pastori sardi una soluzione "entro 48 ore" : La protesta dei pastori sardi per il prezzo del latte è sbarcata a Roma. Centinaia di allevatori si sono dati appuntamenti davanti a Montecitorio per chiedere un intervento della politica nazionale e, in particolare, del governo mentre in Sardegna sono proseguiti i blocchi delle strade e gli sversamenti di latte. "Restituire dignità e lavoro" L'esecutivo ha risposto con il ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha ricevuto al ...

Boccia : 'Di Maio e Salvini premono la pancia del Paese - si risolverà in una scorreggia' : Il Pd prova a riannodare le fila con il proprio elettorato. La debacle del 2018, per il momento, non sembra esser stata seguita da un'inversione di tendenza, stando ai dati delle regionali in Abruzzo che vedono il centrosinistra complessivamente attorno al 13%. Ma all'interno del più grande dei partiti di sinistra inizia a circolare un certo ottimismo, derivante dalla convinzione che, prima o poi, i 'populisti' dovranno scontrarsi con le ...

Salvini : oggi è una buona giornata - ma non per tutti : Roma – “buona giornata Amici. Per molti, ma non per tutti”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini, che posta una sua foto con un barattolo di Nutella. L'articolo Salvini: oggi è una buona giornata, ma non per tutti proviene da RomaDailyNews.

Tajani riflette sui guai del governo antieuropeo e fa una scommessina su Salvini : Strasburgo. A un certo punto dice una cosa potenzialmente esplosiva per gli equilibri politici a venire, a metà tra l'auspicio e forse la manovra politica, specialmente dopo l'incontro tra lui e Matteo Salvini, domenica, a Basovizza , e prima che scoppiasse la polemica con Slovenia e Croazia, , nel giorno in cui si ricordava l'eccidio delle ...

Sanremo 2019 - Boccia : “Salvini e Di Maio? A furia di premere sulla pancia del Paese - una grande scorreggia li seppellirà” : “Salvini e Di Maio? Ci mancava il Festival di Sanremo. Già si erano espressi sulla Nazionale, ora pure su Sanremo. Questo continuo ricercare la pancia del Paese gli si ritorcerà contro“. Così, ai microfoni di “Ho scelto Cusano” (Radio Cusano Campus), il deputato Pd, Francesco Boccia, risponde a una domanda del conduttore Daniel Moretti circa i commenti dei due vicepresidenti del Consiglio sulla vittoria di Mahmood al ...

Montalbano protegge i migranti - Salvini se ne faccia una ragione : Semmai dobbiamo stupirci del successo di una fiction Rai che in 20 anni è stata vista in 60 Paesi del mondo di ogni longitudine e latitudine, da un miliardo di spettatori, capace di rendere così ...

Salvini dalla parte dei pastori sardi : "Sto con loro". Al via una settimana di proteste : Dopo giorni di proteste con porti presidiati, blocchi stradali, 'assalti' alle aziende casearie e migliaia di litri di latte versati, i pastori sardi lanciano l'ultimatum. "Una soluzione in pochi giorni o bloccheremo i seggi elettorali", avvertono in vista delle elezioni regionali del 24 febbraio. Per un litro di latte prendono circa 60 centesimi: ne chiedono 70 netti, ma pretendono anche una maggiore tutela delle Dop e il controllo delle ...

Protesta latte - Salvini : 'Subito una commissione unica nazionale' : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è intervenuto sulla Protesta dei produttori di latte sardi definendo "urgente" la formazione di una commissione unica nazionale. Un gruppo di lavoro "con ...

Salvini contro Mahmood : "Meglio una canzone più italiana" | La ex Isoardi : "Bello il mix di culture" : Il rapper 27enne è nato a Milano da madre sarda e padre egiziano, ma secondo il ministro dell'Interno avrebbe dovuto vincere una canzone più italiana

“Voglio una fine così”. Baglioni : “Achille Lauro parla di droga? Non me ne sono accorto”. Salvini : “Uno schifo” : Non c’è pace per Achille Lauro in questi giorni di festival. Dopo le accuse di plagio (qualcuno avrebbe individuato delle somiglianze con un brano degli Smashing Pumpinks), ora di nuovo dito puntato contro la sua canzone, Rolls Royce, che sarebbe un incitamento all’utilizzo di stupefacenti. A sollevare il dubbio che sia “un inno all’ecstasy” è di nuovo Striscia la Notizia. Rolls Royce sarebbe infatti il nome con cui ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta una fake news : “Ecco perché il M5s deve autorizzare il processo a Salvini” : E’ vero che bisogna negare l’autorizzazione al processo contro Matteo Salvini per sequestro di persona nel caso della nave Diciotti perché il governo ha preso una decisione collegiale, perché il governo non si processa, perché è stato un atto politico e comportandosi altrimenti si causerebbe la caduta dell’esecutivo? Questa settimana Marco Travaglio smonta una fake news per il 20esimo appuntamento della seconda stagione ...

Diciotti - Grasso : “Gasparri mandi al tribunale di Catania le memorie di Salvini - Conte e Di Maio. O è un reato” : Mandare a Catania la memoria difensiva di Matteo Salvini e i relativi allegati del premier Giuseppe Conte, del vicepremier Luigi Di Maio e del ministro, Danilo Toninelli. È quello che chiede Pietro Grasso a Maurizio Gasparri, presidente della giunta per le Immunità del Senato. In alternativa – secondo l’ex procuratore nazionale antimafia – il senatore di Forza Italia commetterà un reato. Giovedì all’organo parlamentare ...

Centrodestra - il giornalista : “Uniti a livello nazionale?”. Berlusconi : “Lo chieda a Salvini”. E il ministro risponde con una battuta : “Perché il Centrodestra è diviso a livello nazionale mentre qui, in Abruzzo, sostenete lo stesso candidato?”. La domanda di un giornalista, nel corso della conferenza stampa di chiusura della campagna elettorale per le Regionali abruzzesi del Centrodestra (che candida Marco Marsilio), è rivolta a Silvio Berlusconi, che replica: “Lo deve chiedere al ministro dell’Interno”. Matteo Salvini, però, risponde con una ...