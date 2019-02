Le accuse contro Ryan Adams

Le accuse contro lo Spezia Calcio : Proprietario, dirigenti e consiglieri sono indagati con l'accusa di aver portato in Italia calciatori minorenni nigeriani aggirando le leggi sull'immigrazione

U&D - Gian Battista Ronza sbotta contro le accuse : 'Il video non è stato fatto per caso' : Una vera e propria bufera si è abbattuta su Gian Battista Ronza dopo la puntata del Trono Over di Uomini e donne trasmessa ieri 4 febbraio. Un video registrato da un amico di Gianni Sperti ha mostrato il cavaliere mentre si trovava in un locale in compagnia di Claire Turotti. La coppia stava discutendo della strategia da adottare durante le partecipazione al programma per tenere vivo il più a lungo possibile l'interesse su di sé, anche con delle ...

Fedez e Salmo - volano accuse pesanti : scontro inaspettato tra i due rapper : Fedez ha copiato Salmo? L’accusa su Instagram riguarda la capsule di Paranoia Airlines Cosa sta succedendo tra Fedez e Salmo? Oggi pomeriggio Instagram è stato terreno di scontro tra i due artisti. Oggetto della diatriba sono stati invece i rispettivi merchandising, con accuse ben chiare che Salmo ha lanciato a Fedez. Tutto è esploso a […] L'articolo Fedez e Salmo, volano accuse pesanti: scontro inaspettato tra i due rapper proviene ...

Karina Cascella contro l'Isola dei Famosi e Angela del Trono Over - le accuse su Instagram : Karina Cascella fulmina tutti sui social. Approfittando del form delle domande nelle Storie di Instagram, l'opinionista di Domenica Live è intervenuta su richiesta dei suoi seguaci su due degli argomenti più spinosi del dibattito televisivo delle ultime settimane: l'Isola dei Famosi e il Trono Over di Uomini e Donne. Karina Cascella contro Isola: "In televisione lavorano sempre le stesse persone" A chi le ha chiesto di candidarsi per il ...

Sanremo 2019 - fonti Rai contro le accuse di conflitto di interessi : "Baglioni è garanzia di trasparenza" : A seguito dei dubbi sollevati nei giorni scorsi dal giornalista Michele Monina e dalla trasmissione Striscia La Notizia circa una possibile ingerenza nell'organizzazione del Festival di Sanremo dell'impresa Friends&Partners, che assiste il direttore artistico Claudio Baglioni e molti dei concorrenti in gara, fonti Rai hanno sottolineato nella serata di oggi che "l'esclusione di qualsiasi conflitto di interessi è una condizione ...

Sanremo 2019 - le accuse di Striscia contro Claudio Baglioni : 'C'è conflitto di interessi' : Il Festival di Sanremo non è ancora iniziato ma in queste ore sono state mosse già un bel po' di accuse nei confronti della kermesse musicale che anche quest'anno verrà ripresentata da Claudio Baglioni, con la partecipazione di Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Per il cantante si tratta del suo secondo anno consecutivo nelle vesti di direttore artistico del Festival, anche se in queste ore Striscia la notizia ha suscitato dei dubbi con un ...

L'Isola dei famosi - accuse contro un concorrente per 'comportamenti pregressi' : Esplodono già le prime polemiche sulL'Isola dei famosi e come ha dichiarato l'inviato Alvin, nel corso della puntata del daytime trasmessa questo pomeriggio su Canale 5, nel corso della prossima puntata che vedremo in onda giovedì sera, potrebbe esserci un colpo di scena che riguarda uno dei protagonisti di Saranno Isolani, il quale dovrà fare chiarezza su una polemica che è esplosa in Italia nel corso delle ultime settimane. Prime polemiche ...

Domenica Live Jessica Mazzoli accuse pesanti contro Morgan : Barbara D’Urso ha avuto come ospite a “Domenica Live” Jessica Mazzoli, l’ex compagna del cantante Morgan. Durante l’intervista la Mazzoli racconta:«Per Morgan sua figlia non lo esiste. Lui ha sempre messo al primo posto la sua vita pubblica e io sono qui ora a rendere pubblica la vita privata di un personaggio che mette sempre se stesso al primo posto». I due si conosciuti a “X Factor”, cui Jessica partecipava come concorrente. «Noi ...

Leaving Neverland di Dan Reed divide il pubblico sulle accuse contro Michael Jackson - parlano i due protagonisti : Ciò che Leaving Neverland di Dan Reed ha scatenato dal momento in cui il Sundance Film Festival ne ha annunciato la proiezione per il 25 gennaio, è stato riaccendere i riflettori su una vicenda che si era già conclusa con l'assoluzione piena di Michael Jackson e con la dimostrazione delle falsità portate in tribunale. Eppure, nonostante i numerosi appelli, il documentario nuovamente incentrato sulle accuse di pedofilia contro il cantante ...

Diciotti - le accuse contro Matteo Salvini e su quali elementi dovrà giudicarlo il Senato : Mercoledì 30 gennaio la Giunta per le immunità del Senato sarà chiamata a esprimersi sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per l'accusa di sequestro di persona sul caso della nave Diciotti. Ecco quali sono le motivazioni della richiesta da parte del Tribunale dei ministri e su cosa saranno chiamati a esprimersi i Senatori.Continua a leggere

Le accuse choc di Selvaggia contro Francesco Chiofalo : "Mi maltrattava" : Sono molto pesanti le accuse che Selvaggia Roma rivolge al suo ex fidanzato Francesco Chiofalo dalle pagine del settimanale Spy: la giovane ha rilasciato un'intervista in cui parla di ciò che ha dovuto subire durante gli anni che ha passato al fianco del personal trainer, il quale ha da poco subito un intervento al cervello per la rimozione di un tumore. Selvaggia, senza mezzi termini, ha deciso di rivelare dei particolari inediti che di certo ...

Mark Zuckerberg ha risposto a sei accuse contro Facebook : Il fondatore del più grande social network al mondo scrive che 'i principi più importanti in materia di dati sono trasparenza, scelta e controllo'. E si dimostra disponibile a una 'regolamentazione ...

Mark Zuckerberg ha risposto a sei accuse contro Facebook : Mark Zuckerberg difende Facebook, punto per punto. E lo fa da un pulpito inedito: non in un post o un'intervista ma con un commento firmato sul Wall Street Journal. “Di recente ho sentito molte domande sul nostro modello di business, quindi voglio spiegare i principi in base ai quali operiamo”. L'articolo è una replica ad alcuni nodi sulla gestione dei dati e delle inserzioni pubblicitarie. Non a caso si intitola “The Facts About Facebook” ...

Russiagate : Stone - 'accuse false - non testimonio contro Trump' : ANSA, - WASHINGTON, 25 GEN - "Le accuse contro di me sono false": queste le prime parole di Roger Stone, consigliere storico di Donald Trump accusato di ostruzione della giustizia, dopo essere stato ...