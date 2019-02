Lazio | record di sfortuna | Luis Alberto | Parolo e Bastos infortunati in meno di un' ora

Istat - cala ancora popoLazione in Italia : record negativo delle nascite. In aumento gli stranieri e gli italiani che emigrano : Sempre meno residenti e nascite in calo, ma aumentano gli over 65 e l’aspettativa di vita. È la fotografia scattata dall’ultimo report dell’Istat sugli Indicatori Demografici che delinea le stime per l’anno 2018. Il rapporto evidenzia anche una crescita sia della popolazione straniera che degli Italiani che emigrano. Un Paese con meno bambini, mamme più mature e cittadini più anziani: oltre 2 milioni hanno superato gli 85 ...

Anticipazioni Grey's Anatomy 15x14 : 'Nuovi record per Meredith e reLazioni in crescita' : Fresco di rinnovo ufficiale per una sedicesima stagione e attualmente impegnato con i vertici della ABC per ulteriori rinnovi, Grey's Anatomy si avvicina a grandi passi all'attesissimo record dei 332 episodi, con il quale sorpasserà il diretto concorrente 'E.R Medici in prima linea', come Medical Drama più longevo della tv americana. L'episodio in questione sarà il quindicesimo della stagione in corso e benché la ABC non abbia ancora rilasciato ...

Juventus - trasferta sul campo della Lazio a caccia di altri record : Douglas Costa , poi Emre Can e poi Daniele Rugani . Tre prime volte in un colpo solo contro il Chievo e al di la dell'aspetto personalmente emotivo, tre gol che hanno confezionato cifre importanti. 15 ...

Caro luce in Campania. Lazio - telefoni da record : L'acqua, l'energia, il gas, sono gli stessi. Le attività si assomigliano tutte: gestire un territorio e i suoi cittadini. Eppure ogni Regione è un mondo. Un universo di spesa differente. La Campania ha pagato l'energia elettrica per il funzionamento degli uffici nel 2017 più del decuplo della Lombardia: 60 milioni 685mila euro, oltre mille euro per dipendente al mese. Il Lazio spende due milioni e mezzo di euro di acqua, undici volte più della ...

Washington Post : Facebook verso una multa record per vioLazione della privacy : Facebook rischia una vera e propria stangata da parte delle autorità di vigilanza statunitensi per violazione della legge sulla privacy che protegge i dati personali. Una multa record che supererebbe quella di 22,5 miliardi di dollari inflitta nel 2012 dalla Us Federal Trade Commission a Google. Lo riporta il Washington Post....

Istat - risultati record per il primo Censimento Permanente della PopoLazione : La grande partecipazione dei cittadini ha portato a raggiungere un risultato estremamente positivo per il primo Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni. Con una percentuale di ...