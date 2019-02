Di Maio-Salvini | nuove tensioni sull’autonomia

[Il caso] Salvini congela le autonomie in nome della tregua con Di Maio e l'assenso ai testi viene retrocesso a "discussione" : ... si trova in mezzo ad una tempesta politica tra Lega e 5 Stelle. E siccome l'accordo tra le due forze di governo è ancora molto lontano, in maniera molto elegante il ministro competente, la leghista ...

Salvini e Di Maio : i Ferragnez di Palazzo Chigi : Il matrimonio tra i due principali influencer della politica italiana viene spesso descritto con...

Matteo Salvini - Franco Bechis : "Sulla Tav si piegherà a Luigi Di Maio. A meno che..." : La grana-Tav, da tempo, scuote il governo. Il caso si è ingigantito a dismisura dopo la presentazione della relazione costi-benefici a matrice ultra-grillina alla quale credono soltanto Danilo Toninelli e Marco Travaglio (neppure il presidente della commissione ci credeva, tanto che la ha definita u

Matteo Salvini - Franco Bechis : 'Sulla Tav si piegherà a Luigi Di Maio. A meno che...' : Allora con o senza costi/benefici quei due avrebbero fatto bene da tempo a chiudersi in una stanza e prendere quella decisione solo politica che nel contratto di governo era stata ipocritamente ...

Di Maio torna ma con Salvini nuovo fronte sull'autonomia : ...per competere con la Lega alle elezioni europee? Farà o no pesare le differenze? Quell'affermazione fatta ieri per cui «siamo l'unico argine a Berlusconi ministro della Giustizia o dell'Economia», ...

Maurizio Martina : “I miei avversari sono Di Maio e Salvini” : Maurizio Martina afferma e spiega chi sono i suoi avversari «I miei avversari non sono Zingaretti e Giachetti ma Salvini e di Maio. Rilancio la sfida riformista del Pd, non servono rancori e nostalgie ma l’unità e l’apertura. Serve un riformismo radicale per cambiare il paese. Un Pd largo e grande perno di una coalizione». … L'articolo Maurizio Martina: “I miei avversari sono Di Maio e Salvini” proviene da ...

Video - clima disteso tra Salvini e Di Maio. Sorrisi e pacche sulla spalla in parlamento : Il Question Time in aula alla Camera dei Deputati con il Ministro degli Interni Matteo Salvini ed il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio L'articolo Video, clima disteso tra Salvini e Di Maio. Sorrisi e pacche sulla spalla in parlamento proviene da BlogItalia.News.

Salvini straccia Di Maio : il 50% degli italiani ha fiducia in lui - grillino in calo : Ci sono leader e partiti. I sondaggi rilevano il gradimento degli italiani per gli uni e gli altri. In entrambi i casi Luigi Di Maio si trova di fronte ad un problema non indifferente. Da giorni i ...

Giuseppe Conte : “Il vero leader sono io - più di Salvini e Di Maio” : Dopo le accuse in Europa, il Presidente del Consiglio prova a replicare, rivendicando la sua centralità all'interno della compagine di governo e raccontando i retroscena della sua reazione agli attacchi di Verhofstadt: "In UE hanno insultato me e attraverso di me tutto il nostro Paese. Non potevo accettarlo".Continua a leggere

Conte : "Questa Europa è al canto del cigno.<br> Io vero leader - più di Di Maio e Salvini" : Sia il Corriere della Sera sia Repubblica riportano oggi un colloquio con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che commenta gli attacchi che ha subito nel Parlamento Europeo, dove il leader dei Liberali europei Guy Verhofstadt lo ha definito "un burattino nelle mani di Di Maio e Salvini". Ebbene, il Premier italiano risponde:"Me li aspettavo, gli attacchi. Non prevedevo la scompostezza, le falsità. Ho avuto l’impressione che per alcuni ...

Diciotti - Luigi Di Maio gioca sporco : Matteo Salvini a processo - la mossa del M5s : Pronta la gogna grillina per Matteo Salvini . Secondo nuove indiscrezioni il Movimento 5 Stelle starebbe per affidarsi alla rete dei suoi iscritti e a un voto online su Rousseau per decidere come ...

Silvio Berlusconi : “Conte un burattino di Di Maio e Salvini? Lo pensano tutti in Europa” : Silvio Berlusconi è intervenuto sulle contestazioni ricevute dal premier Conte ieri all'Europarlamento: "Verhofstadt, con cui non mi sono trovato d'accordo tante volte, ha dichiarato quello che pensano gli uomini di governo di tutta l'Europa. Siamo isolati e disprezzati da tutti i governi europei".Continua a leggere

