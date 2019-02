Camera | da M5S gesto manette al PD | bagarre e proteste contro Fico

Bagarre alla Camera - Marattin (Pd) : “Da me nessuna aggressione al M5s. Patetico tentativo di passare per vittime” : “Un deputato del M5s ci ha ricoperto di insulti e poi ha fatto il gesto delle manette rivolto a Migliore e al Pdper poi rivendicarlo. Venti anni fa quando si sventolò il cappio in Parlamento Napolitano sospese la seduta espellendo il deputato. Fico invece ha avallato il gesto, minimizzandolo e ci ha anche deriso mentre lasciavamo l’aula con un arrivederci” Lo ha detto il deputato dem Luigi Marattin, commentando la Bagarre ...

Voto di scambio - alla Camera il M5s modifica il ddl di Giarrusso : via emendamento di Fdi approvato al Senato : Chi prende i voti dai mafiosi rischia una condanna fino a 15 anni di carcere. Anche se l’appartenza ai clan dei suoi “grandi elettori” non è nota. È la modifica introdotta dalla commissione Giustizia della Camera alla nuova legge sul Voto di scambio. Un ddl voluto dal Senatore del Movimento 5 stelle, Mario Michele Giarrusso, già approvato da Palazzo Madama e ora modificato a Montecitorio proprio dai Cinquestelle. Al Senato, ...

Marattin - Pd - schiaffeggia Zolezzi alla Camera/ Video - denuncia M5s 'Atto vile' : Marattin del Partito Democratico ha schiaffeggiato il portavoce del Movimento 5 Stelle, Zolezzi, durante la seduta di oggi alla Camera: il Video

Tensione alla Camera - fogli lanciati contro Fico e Marattin mette la mano in faccia al deputato M5s : Bagarre in aula alla Camera durante l’esame del ddl sul referendum propositivo. Gli esponenti del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle sono quasi arrivati alle mani, durante una bagarre alla Camera durante la discussione dei disegni di legge. Il Pd ha abbandonato l’Aula, dopo che il presidente, Roberto Fico, aveva respinto la richiesta di espellere dall’Aula il deputato M5S Giuseppe D’Ambrosio, per aver mimato il gesto delle manette nei ...

Lite alla Camera - il Pd accusa : “Un M5S ci ha fatto il gesto delle manette e Fico ci ha detto arrivederci” : Altissima tensione in Aula alla Camera nel corso del dibattito sulla riforma del referendum, al punto che il presidente Roberto Fico, «apprezzate le circostanze», deve sospendere la seduta sul ddl di riforma dell’istituto del referendum. Il deputato M5s Giuseppe D’Ambrosio aveva scaldato gli animi con il suo intervento e il presidente della Camera ...

Camera - Pd lascia l’Aula dopo mancata espulsione di D’Ambrosio (M5s). Fico : “Arrivederci”. Poi si scusa : Scontro alla Camera tra il Partito democratico e il presidente di Montecitorio Roberto Fico. I deputati Pd, mentre era in corso la discussione sul disegno di legge di riforma costituzionale sul referendum, hanno chiesto l’espulsione del collega M5s Giuseppe D’Ambrosio con l’accusa di aver fatto il gesto delle manette rivolto al deputato Gennaro Migliore. Alla notizia del rifiuto da parte del presidente, i deputati Pd sono ...

Tensione alla Camera - da D'Ambrosio (M5s) fa gesto delle manette contro il Pd. I dem contro Fico : Tensione nell'Aula della Camera durante l'esame della proposta di legge costituzionale sul referendum. Giuseppe D'Ambrosio del M5S fa il gesto delle manette incrociando i polsi rivolto a Gennaro Migliore, ed è bagarre.I deputati del Pd ne chiedono l'espulsione dall'Aula, c'è chi urla "fascista". Il presidente Fico spiega che D'Ambrosio è stato richiamato all'ordine e che poi si vedrà nella riunione del collegio dei ...

Carige - la Camera approva il decreto : Pd e Fi votano con la maggioranza M5s-Lega. Fdi unico contrario : “Fanno come Renzi” : La Camera ha approvato il decreto legge su Carige. Il testo ha ricevuto il sì non solo dei partiti di maggioranza, ma anche dalle principali forze politiche di opposizione, Pd e Forza Italia. I favorevoli sono stati 461, con 27 no e due astenuti. Contro il provvedimento, che ora passa al Senato, hanno votato solo i deputati di Fratelli d’Italia. Rispetto al decreto approvato da Palazzo Chigi, la commissione Finanze di Montecitorio ha ...

Tav - protesta Pd alla Camera : “Ponti ha riferito esito dell’analisi direttamente al M5s - l’ho visto con i miei occhi” : “All’estensore del documento sulla Tav, il professor Marco Ponti, è stato vietato di venire a riferire in Commissione Trasporti, mentre è stato consentito di andare riferire al gruppo dei 5 stelle”. Lo ha affermato in aula alla Camera, protestando a nome del Pd, il deputato Davide Gariglio specificando di averlo visto “con i miei occhi”. Gariglio ha quindi chiesto “di far valere le prerogative del ...

Camera - il presidente Fico si taglia parte dello stipendio come i parlamentari M5s : “Soldi alla Protezione civile” : Il presidente della Camera Roberto Fico, nel giorno in cui il M5s celebra il Restitution Day, ha annunciato che si taglierà parte dello stipendio come i parlamentari 5 stelle. “La politica deve essere esempio di etica pubblica, a partire dai costi”, ha scritto su Facebook. “Ne sono sempre stato convinto e lo ribadisco anche oggi: oltre ad aver rinunciato alla mia indennità aggiuntiva da presidente della Camera di 4.668 euro al ...

In fuga dal Venezuela. Flash mob M5s dietro alla Camera. Evitato l'incrocio con i manifestanti anti-Maduro : Su piazza Montecitorio splende il sole, e illumina la protesta della comunità venezuelana italiana per il sostegno del governo gialloverde a Maduro. Alle spalle della Camera il Palazzo proietta la sua ombra su piazza del Parlamento, dove il Movimento 5 stelle festeggia con un rapido Flashmob (qualche foto su una scalinata a favor di stampa) il primo Restitution day della XVIII legislatura.Quando martedì è arrivata la ...

Caso Diciotti - il capogruppo del M5S alla Camera D'Uva difende Salvini : Qui si parla di azione politica'. Così il capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle, Francesco D'Uva in una intervista al Corriere della Sera spiega la posizione sul Caso …

Venezuela : Lega-M5S astenuti a EuroCamera : ANSA, - BRUXELLES, 31 GEN - Gli eurodeputati del M5S e della Lega si sono astenuti oggi nel voto dell'Eurocamera sul riconoscimento a Guaidò come presidente legittimo ad interim del Venezuela. La ...