Bagarre alla Camera | il Pd lascia l’Aula e Fico sbotta | «Arrivederci» Poi si scusa

La Bagarre alla Camera in breve sul referendum : Roma, 14 feb., askanews, - Duro scontro in aula alla Camera tra il Pd e il presidente della Camera, Roberto Fico. Durante l'esame della legge costituzionale sul referendum propositivo, la tensione è ...

Il governo pone la fiducia sul decreto semplificazioni. E' Bagarre alla Camera : Il provvedimento ha già avuto il via libera al Senato dopo l'altolà del Quirinale e la conseguente cancellazione di numerosi emendamenti. Pd e Forza Italia attaccano: 'Parlamento espropriato di ogni ...

Dl Semplificazioni : governo pone la fiducia - Bagarre in Aula alla Camera : Il governo, con il ministro per i rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ha posto la questione di fiducia sul decreto Semplificazioni, all'esame della Camera. Al momento dell'annuncio da parte del ministro è scoppiata la bagarre in Aula, con la protesta delle opposizioni. In particolare, il Pd con Enrico Borghi, ha lamentato "l'espropriazione" del Parlamento. "Ormai è diventata una consuetudine da parte del governo del cambiamento ...

Corruzione - Bonafede : “In Italia si vede a occhio nudo”. Bagarre alla Camera : urla e insulti dal Pd e da Fi. Seduta sospesa : Ha parlato dell’ormai noto video su Cesare Battisti. E poi della Corruzione che in Italia “si vede a occhio nudo“. Tanto basta per scatenare le opposizioni: Forza Italia e il Pd hanno contestato il ministro Alfonso Bonafede a colpi di “buffone, buffone” e “dimissioni, dimissioni”. E al presidente della Camera Roberto Fico non è rimasto che sospendere la Seduta. La Bagarre è scoppiata quando i ...

Roberto Fico chiede "il Var" ai questori per le sanzioni disciplinari dopo la Bagarre alla Camera : "Gentili questori, vi chiedo di voler procedere all'esame degli episodi accaduti nel corso delle sedute dell'assemblea in cui si è svolto l'esame del disegno di legge di bilancio, per poterne valutare la rilevanza sotto il profilo disciplinare di cui all'articolo 60, comma 3, del Regolamento della Camera". È quanto si legge in una lettera del presidente della Camera, Roberto Fico, in una lettera ai deputati questori Gregorio ...

Manovra - alla Camera il voto definitivo. Bagarre su un post M5S : "Siamo sotto attacco" : Smentisce così, in un colloquio con Repubblica, l'ipotesi di sue dimissioni il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. "Se è vero che sono il vincitore morale - spiega - a maggior ragione continuo a ...

M5S : “Opposizioni fanno terrorismo”. Bagarre in Aula - Fico : “Nessun attacco alla democrazia” : È ancora Bagarre nell'Aula di Montecitorio dove oggi si discutevamo gli ordini del giorno alla Manovra in attesa del via libera definitivo. Tutta colpa di un post apparso sul blog delle Stelle e poi rimosso in cui si denunciava un "vero e proprio terrorismo mediatico e psicologico da parte di lobby, poteri forti e comitati d'affari con l'indegna complicità del Pd e di FI". Il Presidente Fico: "Le opposizioni fanno il loro lavoro".Continua a ...

Bagarre fino all'ultimo - la fiducia alla manovra passa tra urla e proteste : Sui banchi del governo ci sono il premier Giuseppe Conte , il suo vice Luigi Di Maio , il ministro dell'Economia Giovanni Tria, il guardasigilli Alfonso Bonafede . Manca invece Matteo Salvini , ma c'...

Fiducia alla Manovra - è ancora Bagarre : Sit-in dei Dem con cartelli rossi: legge contro il popolo». Berlusconi lancia i gilet azzurri: «basta tasse, ora in piazza».