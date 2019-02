Abu Dhabi a tutta adrenalina

Francia - il processo di integrazione interreligioso dopo il documento di Abu Dhabi : La prospettiva è quella di realizzare un nuovo accordo tra Stato e mondo islamico, così come rivedere i rapporti con la Chiesa Cattolica e il mondo ebraico e le altre confessioni cristiane e ...

"Le immagini di Abu Dhabi fanno bene al cuore delle persone" : Francesco si dimostra un uomo che tocca i problemi reali del mondo, e quindi sa dare anche le risposte. Io vedo nella sua presenza ad Abu Dhabi la presenza di una guida, riconosciuta anche dalle ...

Papa Francesco ad Abu Dhabi - stavolta la notizia non sono i discorsi ma un documento : Per una volta l’evento più importante di un viaggio Papale non sono i discorsi del pontefice, ma i fogli di un documento che apre nuovi orizzonti nei rapporti tra cristiani e musulmani. Non è redatto nello stile della diplomazia internazionale, quando si fissano punti di comune interesse: un po’ come nella dichiarazione congiunta sottoscritta all’Avana nel 2016 da Francesco e Kirill a nome della Chiesa cattolica e del Patriarcato di tutte le ...

Papa : ad Abu Dhabi una nuova pagina di storia per dialogo e pace : "Oltre ai discorsi, ad Abu Dhabi è stato fatto un passo in più: io e il Grande Imam di Al-Azhar abbiamo firmato il Documento sulla Fratellanza Umana, nel quale insieme affermiamo la comune vocazione di tutti gli uomini e le donne ad essere fratelli in quanto figli e figlie di Dio, condanniamo ogni forma di violenza, specialmente quella rivestita di motivazioni religiose, e ci impegniamo a diffondere nel mondo i valori autentici e la ...

Il vero successo del viaggio di Papa Francesco ad Abu Dhabi : Roma. I 120 mila cattolici che martedì mattina hanno partecipato alla prima messa all’aperto celebrata da un Papa nella penisola arabica sono la dimostrazione evidente del successo del viaggio di Francesco ad Abu Dhabi. Più che i discorsi solenni e le firme davanti ai flash dei fotografi, è la prese

Papa : ad Abu Dhabi "volontà di pace" : 20.40 "Ho trovato un Paese aperto che guarda al futuro, anche nella religiosità:c'è un Islam aperto di dialogo e di pace che sottolinea la vocazione alla pace, malgrado i problemi di alcune guerre nella zona".Così il Papa di rientro dagli Emirati Arabi,sull'emergenza Yemen. Sul 'Documento sulla fratellanza umana' firmato col grande Imam: "Per me in questo momento c'è un solo pericolo:la distruzione,l'odio tra noi,la guerra,e se noi credenti ...

Yemen - così le armi americane finivano ad al-Qaeda attraverso Riyadh e Abu Dhabi : Alla faccia della guerra al terrorismo. Nel martoriato Yemen, armi americane sono finite nelle mani di qaedisti, salafiti e miliziani della branca locale dell'Isis. E non per furti e saccheggi, ma perché quelle armi che gli Usa hanno venduto ad Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, sono state distribuite da Riyadh e Abu Dhabi ai loro impresentabili, ma attivi, partners nella coalizione sunnita che da anni combatte, a suon di stragi di ...

Un sacerdote copto accanto a Bergoglio ad Abu Dhabi. Ecco perché : In mezzo dozzine di vicende minori e meno coperte dalla cronaca. Come ha spiegato su queste colonne Cinzia Bianco , analista esperta delle dinamiche del Golfo, la visita di Papa Francesco è l'...

Papa Francesco - folla oceanica per la storica Messa di Abu Dhabi/ Video nel cuore dell'Islam 'Promuovere pace' : storica Santa Messa di Papa Francesco chiude viaggio ad Abu Dhabi: Pontefice contro violenza nel nome di Dio, 'cristiano sia armato solo di fede e cuore'

Due abbracci e due firme : il viaggio di Papa Francesco ad Abu Dhabi : ... quella a un documento congiunto tra Chiesa cattolica e Università di Al-Azhar, il più importante luogo culturale e religioso dell'islam sunnita, sulla fratellanza umana per la pace mondo e e la ...

Abu Dhabi - la Gran Moschea dello Sceicco Zayed è un po' italiana : Al suo interno ci sono circa mille colonne di marmo intarsiate con la madreperla, lampadari di cristalli Swarowski placcati d'oro 24 carati e il tappeto annodato a mano più Grande del mondo. Misura 5.

Storica messa del Papa a Abu Dhabi - la prima nella Penisola Araba : Abu Dhabi, 5 feb., askanews, - Oltre 170mila persone hanno partecipato alla Storica messa del Papa a Abu Dhabi, la prima nella Penisola Araba. Una folla che si è raccolta nello stadio di Abu Dhabi per ...

Bagno di folla per il Papa ad Abu Dhabi : Cattolici di cento nazionalità e anche quattromila musulmani alla messa che Papa Francesco celebra allo Zayed Sports City di Abu Dhabi , ultimo appuntamento della sua visita apostolica negli Emirati ...

Papa Francesco ad Abu Dhabi/ Diretta streaming video Santa Messa 'Non profanate il nome di Dio' : E' in corso la Santa Messa di Papa Francesco ad Abu Dhabi. Il pontefice si è rivolto così ai fedeli "Non profanate il nome di Dio"