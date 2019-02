Diciotti | in giunta Gasparri dice no al processo a Salvini

Caso Diciotti - Gasparri propone alla Giunta il no all'autorizzazione contro Salvini : Il presidente della Giunta per le immunità del Senato ha inviato ai giudici di Catania gli atti firmati da Conte, Di Maio e Toninelli allegandoli alla memoria difensiva di Salvini

Diciotti - la mossa di Maurizio Gasparri in giunta : assist a Salvini - in ballo pure Di Maio e Conte : Novità sulla richiesta del tribunale dei ministri di Catania di procedere contro Matteo Salvini sul caso Diciotti. Il presidente della giunta per le immunità del Senato, Maurizio Gasparri, ha reso noto che informerà la presidente del Senato affinché invii ai giudici di Catania gli atti firmati dal p

Diciotti - Giunta per le immunità : Catania valuti corresponsabilità del premier Conte e di Di Maio : La Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato ha detto sì alla richiesta dell'ex presidente del Senato, Pietro Grasso, di rinviare ai magistrati di Catania i documenti del premier Conte e dei ...

Diciotti - Giunta per le immunità : Catania valuti corresponsabilità di Conte e Di Maio : La Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato ha detto sì alla richiesta dell'ex presidente del Senato, Pietro Grasso, di rinviare ai magistrati di Catania i documenti del...

Diciotti - Gasparri propone alla Giunta il no all'autorizzazione contro Salvini | Ai giudici di Catania gli atti Conte-Di Maio : Il presidente della Giunta per le immunità del Senato ha inviato ai giudici di Catania gli atti firmati da Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Danilo Toninelli allegandoli alla memoria difensiva di Matteo Salvini

Caso Diciotti - via libera dalla Giunta per le immunità : a catania anche i documenti di Conte - Di Maio e Toninelli : La Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato ha detto sì alla richiesta dell'ex presidente del Senato, Pietro Grasso, di rinviare ai magistrati di catania i documenti del...

Diciotti - Gasparri propone alla Giunta il no all'autorizzazione contro Salvini | Ai giudici di Catania gli atti Conte- Di Maio : Il presidente della Giunta per le immunità del Senato ha inviato ai giudici di Catania gli atti firmati da Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Danilo Toninelli allegandoli alla memoria difensiva di Matteo Salvini

Diciotti : Giunta entra nel vivo. Gasparri proporrà no ad autorizzazione : La Giunta per le Immunità del Senato entra nel vivo del caso Diciotti e avvia la discussione sulla base della memoria che il vicepremier ha presentato una settimana fa. Il presidente della Giunta per ...

Diciotti - da domani dibattito in Giunta immunità del Senato : Da domani la Giunta per le immunità del Senato inizierà a discutere sugli atti depositati in relazione alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di "Matteo Salvini nella sua qualità di Ministro dell'Interno pro tempore per il reato di sequestro di persona aggravato", inviata dal Tribunale dei ministri di Catania per la vicenda dei migranti che si trovavano sulla nave Diciotti l'estate scorsa. Sono già convocate due sedute, alle ...

Caso Diciotti - sì della Giunta all'ammissione dei testi Conte-Di Maio - M5S più vicino a Salvini : Vi sono dunque una 'valutazione giuridica' del tribunale dei ministri, ha osservato Lattanzi, e una 'valutazione politica' con cui 'la Camera o il Senato valutano se esiste tale interesse, se il ...

Caso Diciotti - Conte : 'Scelte condivise con Salvini'. Ma in giunta scontro sulle memorie : Le scelte del ministro dell'Interno che, nell'agosto scorso, hanno bloccato per 7 giorni lo sbarco di 177 migranti, sono state condivise: lo scrive il presidente del Consiglio, nell'allegato alla ...

Diciotti - entro 20 febbraio voto in Giunta Senato : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Caso Diciotti - scontro in giunta immunità su Salvini. Grasso : "Documenti presentati irricevibili" : "La politica deve decidere se ho agito nell'interesse del mio paese - ha detto il ministro - lascio che tutti leggano le carte, non chiedo favori o aiutini a nessuno, ognuno votera' secondo coscienza.

Diciotti - Conte : "Attuato indirizzo politico del governo" | Giunta esamina memoria di Salvini : 7 febbraio 2019 - Nell’allegato alla memoria presentata dal ministro dell’Interno Matteo Salvini sul caso Diciotti, testo oggi all’esame della Giunta per le immunità del Senato, il premier Giuseppe Conte, il vice Luigi Di Maio e il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli precisano che le "decisioni furono frutto di una condivisione politica". Il documento allegato alla memora presentata da Salvini in Giunta per le immunità si compone di tre ...