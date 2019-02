Di Maio rompe il silenzio dopo il voto abruzzese : 'Presenti solo quando si è competitivi' : Il vice presidente del Consiglio intanto fuga ogni illazione su una probabile caduta del Governo: non succederà sinché ci sarò io, scrive il ministro del Lavoro sul blog del movimento , nonostante ci ...

Di Maio rompe il silenzio : "Dobbiamo smettere di presentarci dove non siamo pronti" : Finalmente Luigi Di Maio ha rotto il silenzio. Dopo oltre due giorni senza condivisioni, senza dirette Facebook, senza commenti di alcun genere, il capo politico del MoVimento 5 Stelle si è degnato di fare la sua riflessione dopo il fallimentare voto in Abruzzo con un lungo post sul Blog delle Stelle.Il suo silenzio in questi giorni è apparso come un sintomo di immaturità di un leader che non è capace di prendersi subito le sue responsabilità ...

Luigi Di Maio interrompe il silenzio : M5S deve aprirsi a nuovi mondi anche sul territorio : Apertura a nuovi mondi con gli uninominali e la squadra di governo portandoci dentro tante competenze, coinvolgendo persone del mondo accademico, scientifico, delle forze dell'ordine, dell'...

Abruzzo - Di Maio rompe il silenzio : Per Di Maio "è necessario arrivare sempre alle amministrative con un percorso che preveda un lavoro sul territorio fatto di incontri con categorie, mondo del sociale, con gli amministratori. Non ...

Di Maio rompe il silenzio : ‘Problemi di fondo - ora voto su apertura a liste civiche. M5s unico argine a Berlusconi’ : Dopo più di 48 ore di silenzio, Luigi Di Maio ha deciso di scrivere un post sul Blog delle Stelle per fare l’analisi del voto in Abruzzo. Un lungo articolo in cui non nasconde l’amarezza per il risultato alle Regionali e rilancia alcune proposte per rinnovare e modificare il Movimento. “Ogni volta”, è l’esordio, “che il Movimento 5 stelle ottiene alle elezioni locali un risultato inferiore a quello delle ...

Di Maio rompe il silenzio : “Problemi di fondo - ora voto su organizzazione e liste civiche. Governo non cadrà” : Dopo più di 48 ore di silenzio, Luigi Di Maio ha deciso di scrivere un post sul Blog delle Stelle per fare l’analisi del voto in Abruzzo. Un lungo articolo in cui non nasconde l’amarezza per il risultato alle Regionali e rilancia alcune proposte per rinnovare e modificare il Movimento. “Ogni volta”, è l’esordio, “che il Movimento 5 stelle ottiene alle elezioni locali un risultato inferiore a quello delle ...

Il cambiamento del cambiamento. Luigi Di Maio rompe il silenzio e annuncia proposte per radicare M5S sul territorio : "È necessario arrivare sempre alle amministrative con un percorso che preveda un lavoro sul territorio fatto di incontri con categorie, mondo del sociale, con gli amministratori. Non improvvisando come a volte accade. Questo vuol dire pure che dove non siamo pronti dobbiamo smetterla di presentarci. Mi ha colpito il fatto che in alcuni regioni in questi anni i siamo rimasti nella nostra zona di comfort, evitando di incontrare categorie ...

Salvini : «No a scambi Diciotti-Tav». Di Maio : «La Lega dica se vuole rompere» : Il leader della Lega: «Non siamo al mercato, io ti do questo tu mi dai quello, è roba di vecchi governi, non ho bisogno di aiutini». Il capo di M5S: «Finché ci sarà il Movimento 5 Stelle al governo per quanto mi riguarda la Tav Torino-Lione non ha futuro. Il ridimensionamento è una supercazzola». La nota di Conte: «Decisione dopo l’analisi costi-benefici»...

Scontro sulla Tav. Di Maio : “Nessun accordo - la Lega dica se vuole rompere” : Lo Scontro nel governo sulla Tav non si placa ma il ministro dell’Interno Matteo Salvini alterna annunci indigesti ai Cinque Stelle e mani tese. Oggi durante il suo tour in Abruzzo ha detto ai cronisti che «con il buonsenso un accordo si trova» lasciando intendere una disponibilità a scendere a patti. Atteggiamento diverso da quello mostrato nei gi...