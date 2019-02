Anteprima 14 febbraio Che Dio ci Aiuti puntata di giovedì | Emma conosce il padre

Ora o mai più - Patty Pravo e Briga ospiti sabato 16 febbraio 2019 (Anteprima Blogo) : Alla fine la prevista ospitata del cast di Ora o mai più al Festival di Sanremo non si è concretizzata (sul palco dell'Ariston sono apparsi, in momenti ben distinti e senza alcun riferimento al programma di Amadeus, i due coach Ornella Vanoni e Fausto Leali), per motivi a cui abbiamo accennato qualche settimana fa. Tuttavia lo show del sabato sera di Rai1 proverà comunque a cavalcare la forte eco mediatica della kermesse canora. Lo farà, ...

Da domani al 4 febbraio Anteprima dell'Amarone della Valpolicella : Roma, 31 gen., askanews, - Entra nel vivo la Red Week di anteprima Amarone del Consorzio di Tutela Vini Valpolicella. Si parte domani, 1° febbraio, con la seconda conferenza annuale della Valpolicella,...

Domenica in e gli ospiti della puntata del 3 febbraio 2019 (Anteprima Blogo) : Dopo la puntata "breve" di Domenica scorsa, torna nella sua durata consueta (14-17:25) l'appuntamento d'intrattenimento più visto del pomeriggio del giorno di festa condotto da Mara Venier. Domenica in torna infatti con un nuovo carico di storie, canzoni, ricchi premi e cotillons, insieme ad un nuovo gruppo di ospiti che andranno ad animare lo storico programma di Rete 1 ideato dal grande Corrado.Siamo in grado di anticiparvi alcuni dei ...

Negli UCI Cinemas arriva l’Anteprima di Il Corriere – The Mule il 6 febbraio : Il 6 febbraio alle 22:00 Nelle multisale del Circuito gli spettatori potranno assistere all’anteprima del nuovo film diretto e interpretato da Clint Eastwood Proiezioni all’UCI Porta di Roma, all’UCI Parco Leonardo e all’UCI RomaEst Il 6 gennaio alle 22:00 arriva nelle multisale UCI l’anteprima di Il Corriere – The Mule, il film distribuito da Warner Bros. Pictures, diretto e interpretato da Clint Eastwood. Il lungometraggio racconta la storia ...

Alita " Angelo della Battaglia : l'Anteprima esclusiva in versione 3D nei Cinema UCI il 6 febbraio : Tutti coloro che parteciperanno a questo speciale evento e che assisteranno agli spettacoli del film in programmazione dal 14 febbraio in poi presso gli UCI Cinemas, riceveranno in regalo il poster ...