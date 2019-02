Un premio per progetti sulla sostenibilità di innovatori under 30 : progetti che sappiano coniugare la crescita economica con la tutela dell'ambiente e il rispetto dei principi di equita` sociale saranno protagonisti della terza edizione di “Youth in Action for Sustainable Development Goals”, il concorso rivolto ai giovani under 30 che premiera` le migliori idee progettuali in grado di favorire il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). In linea con il carattere ...

Aperte le selezioni per il ‘premio per il Teatro 2019’ : Roma, 18 febbraio 2019 – Dopo Paolo Ruffini, vincitore dell’edizione 2018 del Premio “Penisola Sorrentina” per il Teatro, si lavora per individuare il vincitore del riconoscimento per il 2019. L’evento sarà presentato in autunno all’Eliseo di Roma e a coordinare la sezione Teatro del prestigioso riconoscimento sarà, per il secondo anno consecutivo, Luca Barbareschi. “È un riconoscimento pensato [...]

“La paranza dei bambini” tratto dal libro di Roberto Saviano ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura al Festival del cinema di Berlino : La paranza dei bambini, il film italiano tratto dal libro di Roberto Saviano, ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura al Festival del cinema di Berlino. Il film racconta la storia di alcuni adolescenti del Rione Sanità a Napoli

Roberto Saviano vince il premio per la miglior sceneggiatura al festival di Berlino : Il premio per la miglior sceneggiatura della 69ma edizione del festival di Berlino è andato a "La Paranza dei bambini", film di Claudio Giovannesi, tratto dal libro omonimo e best seller di Roberto Saviano, che ne è anche sceneggiatore insieme allo stesso regista e Maurizio Braucci.Lo scrittore napoletano dopo la premiazione ha dedicato il premio "alle Ong che salvano le vite nel Mediterraneo. Raccontare la verità nel nostro ...

"premio Testimonianza 2019" per una Napoli dell'impegno sociale e del volontariato : ... il magistrato Catello Maresca, eroi delle forze dell'ordine come il carabiniere Claudio Rocco e il poliziotto Nicola Barbato, uomini di scienza come il rettore Gaetano Manfredi e Pasquale Piccolo, ...

premio Bearzot - da Gasperini a Mancini : tutti i premi : Grande attesa per la consegna del ‘premio Bearzot’ organizzato dall’Unione Sportiva Acli con il patrocinio della Federcalcio, l’evento si svolgerà il prossimo 4 aprile. Il premio viene assegnato al miglior allenatore della stagione, sono sei gli allenatori preselezionati, sarà possibile votarli da lunedi’ 18 febbraio fino al 30 marzo, sul sito Us Acli (www.usacli.org). Si tratta di Roberto D’Aversa ...

Ultimo - Sanremo : vincitore per la giuria ragazzi - premio non ritirato : Sanremo 2019, la giuria dei ragazzi decreta Ultimo vincitore, ma lui non ritira il premio: “Abbiamo spammato la nostra richiesta di dargli il premio su tutti i canali possibili” Nonostante il Festival di Sanremo sia finito da diversi giorni, le polemiche sul cantante Ultimo non tendono a placarsi. Stavolta, a riportare al centro del dibattito […] L'articolo Ultimo, Sanremo: vincitore per la giuria ragazzi, premio non ritirato ...

Da Gasperini a Mancini - ecco nomi per premio Bearzot : Roma, 15 feb., askanews, - Si svolgerà il prossimo 4 aprile la seduta della Giuria della IX edizione del 'Premio Bearzot' organizzato dall'Unione Sportiva Acli con il patrocinio della Federcalcio. Il ...

Padova - salvò un uomo tuffandosi nel fiume gelido : un premio per il 21enne Ousmane : Ha ricevuto l'encomio solenne della città di Padova il 21enne Ousmane Cissokho, magazziniere di origini senegalesi che il mattino del 28 gennaio non esitò a tuffarsi nelle acque gelide del fiume Brenta per salvare un anziano che aveva tentato il suicidio. “Ho seguito quello che mi diceva il cuore”, aveva detto il giovane.Continua a leggere

Cinquant'anni dopo - 'Napalm girl' riceve il premio Dresda per la pace : - La sua foto, simbolo dell'orrore della guerra in Vietnam, ha fatto il giro del mondo. Un'immagine forte, che parla da sola: Kim Phuc è la bambina di 9 anni che corre in lacrime insieme ad altri ...

Applausi per 'La paranza dei bambini' di Saviano-Giovannesi - premio in arrivo? : Applausi per il film di Claudio Giovannesi La paranza dei bambini passato oggi in concorso al festival di Berlino e molto applaudito. Tratto dal romanzo omonimo di Roberto Saviano che ne ha curato ...

