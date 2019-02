Manuel agli amici dice che tornerà a nuotare

Roma - Manuel agli amici dice 'tornerò a nuotare' : Roma, 10 feb., askanews, - 'Papà andiamo avanti. Manuel è forte, tanto forte': lo ha raccontato Franco Bortuzzo, il padre della giovane promessa del nuoto rimasto rimasto paralizzato, dopo un colpo di ...

Roma - Manuel agli amici dice "tornerò a nuotare" : Roma, 10 feb. , askanews, - "Papà andiamo avanti. Manuel è forte, tanto forte": lo ha raccontato Franco Bortuzzo, il padre della giovane promessa del nuoto rimasto rimasto paralizzato, dopo un colpo ...

Franco Bortuzzo - padre di Manuel/ "Sparato per sbaglio? Loro sono sbagliati. Ora ci affidiamo alla scienza" : Franco Bortuzzo, padre di Manuel a I Fatti Vostri: "Sparato per sbaglio? Loro sono sbagliati". Ma non perdono la speranza: "Ci affidiamo alla scienza"

Manuel - arriva la confessione dei due ragazzi : 'Abbiamo sparato alla persona sbagliata' : Hanno deciso di confessare, nel tardo pomeriggio di mercoledì, i due giovani responsabili del tentato omicidio di Manuel Bortuzzo, giovane promessa del nuoto che è stato colpito da un proiettile la notte di sabato scorso, nel quartiere Axa della capitale. Il giovane dopo essersi svegliato dal coma ha scoperto di esser rimasto paralizzato. La svolta delle indagini della polizia, secondo quanto dichiarato dalle fonti, è avvenuta dopo il ...

Presi i due giovani che hanno sparato a Manuel Bortuzzo. Hanno confessato : 'Abbiamo sbagliato persona' : Due giovani di 24 e 25 anni, entrambi di Acilia, si sono consegnati alla polizia dopo il ritrovamento della pistola utilizzata per l'agguato. 'Abbiamo sparato per errore' Hanno ammesso. Bortuzzo, che ...

Manuel BORTUZZO - 2 PERSONE ARRESTATE/ Colpito per sbaglio dopo una rissa con i 'pugili' : ecco cos'è successo : Due PERSONE sono state ARRESTATE per l'agguato nei confronti del giovane MANUEL BORTUZZO: è stato Colpito per sbaglio dopo una rissa

Giorgetti : istituzioni vicine a Manuel - non resterà solo in sua battaglia : Roma – “Sostegno e vicinanza a Manuel e alla sua famiglia. Una tragedia che addolora tutti noi. Se la famiglia vorra’ andro’ a trovare il giovane atleta per dirgli che non e’ solo e’ che le istituzioni sono al suo fianco in questa battaglia drammatica che dovra’ affrontare”. Cosi’ il sottosegretario alla Presidenza con delega allo sport Giancarlo Giorgetti sulla vicenda del nuotatore Manuel ...

Dagli allenamenti con Paltrinieri ai colpi di pistola : la giovane promessa del nuoto Manuel Bortuzzo in fin di vita : Manuel Bortuzzo sparato al torace: mondo del nuoto sotto shock, la giovane promessa italiana in grave pericolo di vita Il mondo del nuoto sotto shock a causa di un episodio avvenuto ieri nel quartiere Axa di Roma. Il 19enne di Treviso Manuel Bortuzzo è stato sparato ieri sera. Il giovane nuotatore, promessa azzurra, che si allena con campioni del calibro di Paltrinieri e Detti, si trovava in compagnia di un gruppo di amici quando è stato ...

Snowboardcross - Mondiali 2019 : domani la gara a squadre mista - Michela Moioli ed EManuel Perathoner sognano un’altra medaglia : domani si svolgerà la gara a squadre mista dei Mondiali di Snowboardcross a Solitude (USA). Dopo le emozionanti prove individuali di ieri e il giorno di riposo odierno, si tornerà sulla neve per l’ultima gara del cross di questa rassegna iridata. Una competizione molto attesa, visto che di fatto si tratta di un debutto, non essendoci precedenti con questo format in gare FIS. Al momento non sono ancora state ufficializzate le coppie in gara, ma ...

Snowboardcross - EManuel Perathoner : “Ci voleva la medaglia ai Mondiali - tutto è andato per il meglio” : Emanuel Perathoner ha conquistato una bellissima medaglia di bronzo ai Mondiali 2019 di Snowboardcross, l’azzurro è salito sul podio iridato per la prima volta in carriera al termine di una giornata eccezionale in cui ha gareggiato ai massimi livelli. Il nostro portacolori ha ampiamente meritato l’alloro grazie a un talento innato e a una velocità che è saltata fuori in tutti i vari turni, fino all’atto conclusivo dove si è ...

Snowboardcross - EManuel Perathoer : “Ci voleva la medaglia ai Mondiali - tutto è andato per il meglio” : Emanuel Perathoner ha conquistato una bellissima medaglia di bronzo ai Mondiali 2019 di Snowboardcross, l’azzurro è salito sul podio iridato per la prima volta in carriera al termine di una giornata eccezionale in cui ha gareggiato ai massimi livelli. Il nostro portacolori ha ampiamente meritato l’alloro grazie a un talento innato e a una velocità che è saltata fuori in tutti i vari turni, fino all’atto conclusivo dove si è ...

Snowboardcross - Mondiali 2019 : EManuel Perathoner eccezionale medaglia di bronzo! Si impone Dierdorff : All’età di 32 anni Emanuel Perathoner va a prendersi il risultato più importante della carriera: dopo esser riuscito a trionfare nel mese di dicembre in Coppa del Mondo in quel di Cervinia, l’altoatesino riesce a ripetersi nei Mondiali di Snowboardcross in quel di Solitude (Stati Uniti). L’azzurro trova il podio: una magnifica medaglia di bronzo. La top-3 mancava in casa Italia dal 2015, quando Luca Matteotti riuscì ad imporsi ...

LIVE Snowboardcross - Mondiali 2019 in DIRETTA : Michela Moioli ed EManuel Perathoner a caccia di una medaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle finali dei Mondiali 2019 di Snowboardcross a Solitude (USA). Subito grandi emozioni in questa rassegna iridata con l’Italia che potrà ambire alle medaglie in entrambe le gare. Al maschile Emanuel Perathoner, vincitore dell’ultima gara di Coppa del Mondo a Cervinia, ha dominato le qualificazioni di ieri ed ora è pronto a dimostrare nuovamente la sua forza e salire sul podio. Pronto ad essere ...

È di nuovo amore tra EManuela Tittocchia e l’ex tronista Mariano Catanzaro. Leggi i dettagli : È di nuovo amore tra Emanuela Tittocchia e Mariano Catanzaro È tornato il sereno tra Emanuela Tittocchia e Mariano Catanzaro. L’attrice di Centovetrine e l’ex tronista di Uomini e Donne sono tornati insieme. I... L'articolo È di nuovo amore tra Emanuela Tittocchia e l’ex tronista Mariano Catanzaro. Leggi i dettagli proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.