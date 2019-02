Ferrero smentisce la cessione | “Samp un gioiello non in vendita”

calcioefinanza

: Ferrero smentisce la cessione: “La Sampdoria è un gioiello non in vendita” - CalcioFinanza : Ferrero smentisce la cessione: “La Sampdoria è un gioiello non in vendita” - rockett70 : RT @SampNews24: ?? Vialli vicino alla Sampdoria? ?? L'indizio arriva dalla FIGC ?? Ma la risposta di Ferrero... - ilnapolionline : Ferrero: 'Abbiamo anche lo stadio, la Samp non si vende' -

(Di lunedì 11 febbraio 2019) “Ho letto anche io stamattina, ma la Samp non è in vendita, non a quelle cifre. E’ solo gente che vuole farsi pubblicità. Questo è un, tanto più che abbiamo preso anche lo stadio”. Lo ha detto all’ANSA il presidente della Sampdoria Massimoal Ferraris per assistere a Samp-Frosinone commentando le voci su …L'articolola: “Samp unnon in vendita”