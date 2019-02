Sci – Il freddo colpisce ancora | cancellate le sprint di Canmore

La Scienza spiega perché alcune persone prendono spesso il raffreddore e altre no : Il raffreddore a volte può essere ben più fastidioso di una semplice influenza; soprattutto quando tende a ripresentarsi di frequente. Lo sanno bene coloro che sembrano attirarlo come fossero delle ...

Allerta Meteo - arriva lo Scirocco anche sul “cuScinetto freddo” del Nord/Ovest : scatta l’allarme GELICIDIO : scatta l’allarme GELICIDIO per il Nord/Ovest: lo scorrimento dello Scirocco che sta risalendo l’Italia facendo aumentare le temperature a tutte le quote, comprometterà la colonna d’aria del “cuscinetto freddo” che continua a determinare nevicate in pianura Padana al Nord/Ovest, tra Piemonte, Emilia e Lombardia, oltre che in Liguria fino a bassa quota. Nel corso del pomeriggio/sera, lo Scirocco raggiungerà anche il ...

Allerta Meteo Roma - dopo il freddo arriva lo Scirocco : Febbraio inizierà con forte vento e piogge intense [DETTAGLI] : Allerta Meteo Roma – Il freddo che fino a stamattina ha caratterizzato il clima di Roma, con una temperatura minima di +2°C all’alba dopo una notte in cui la neve ha lambito la città imbiancando i Castelli Romani, è già un ricordo: splende il sole ed è una splendida giornata nella Capitale, dove la temperatura ha raggiunto i +12°C. Un nuovo peggioramento arriverà sin dal primo pomeriggio, ma stavolta senza freddo: arriva lo scirocco, ...

"LaSciano al freddo i bimbi per risparmiare" : due maestre in carcere per maltrattamenti : Sono accusate di maltrattamenti su una decina di bambini, tra i tre mesi e i tre anni, ospiti nei mesi scorsi dell'asilo nido privato 'Nasconnido', ricavato in un palazzo nel centro di Torino, in via ...

Torino - maltrattavano e laSciavano al freddo i bambini : arrestate due maestre : Nuovo di caso di maltrattementi in un asilo nido di Torino, due maestre (madre e figlia) sono finite in manette dopo la denuncia di alcuni dipendenti. Alle donne viene contestato il reato di maltrattamento di minori. I fatti Erano troppi i bambini che frequentavano l’asilo nido, per questo, le due maestre, rispettivamente madre e figlia, li lasciavano al freddo e senza cibo: per farli ammalare. Questo è quanto contesta l’accusa alle due donne. ...

Torino : laSciavano bambini dai tre mesi ai tre anni al freddo e affamati - arrestate due maestre : I bambini iscritti al loro asilo erano troppi e, per questo motivo, le maestre li maltrattavano per farli ammalare. In una mansarda non autorizzata li lasciavano col riscaldamento spento, li strattonavano, li lasciavano piangere ore per la fame o per il sonno. E' quanto la polizia ha scoperto in un nido in famiglia privato, a Torino, dove hanno arrestato due maestre. T.S. e M.F., entrambe italiane, che si trovano ora in carcere con l'accusa di ...

USA - nella Carolina del Nord gli alligatori si laSciano congelare nel ghiaccio : ecco come sopravvivono al freddo estremo : Non dover fare niente per mesi potrebbe suonare come un sogno per alcuni, ma per i rettili significa sopravvivenza. Ed è quello che sta succedendo negli Stati Uniti, che si stanno preparando all’arrivo di temperature estreme e tanta neve nel corso di questa settimana. La brumazione, che essenzialmente è l’equivalente dell’ibernazione per i rettili, è un leggero letargo in cui i rettili a sangue freddo sospendono temporaneamente tutte le loro ...

Scuola - freddo al Ferraris di Ragusa : studenti in Sciopero : Secondo giorno di sciopero per gli studenti dell'Istituto G.Ferraris di Ragusa. Aule fredde per guasto alle caldaie. Ex Provincia interviene

Freddo e maltempo in Puglia : forte roveScio di "neve tonda" imbianca la citta' : Una moderata irruzione d'aria fredda e instabile sta interessando le regioni adriatiche e il Sud quest'oggi, apportando nevicate sui rilievi appenninici, come vi abbiamo mostrato qui. Una delle...

Spiazzi di Gromo - seggiovia bloccata : Sciatori intrappolati al freddo : Un albero è caduto attorno alle 15 di domenica sui cavi della seggiovia delle piste da sci Spiazzi di Gromo, in provincia di Bergamo, bloccando l'impianto di risalita sul quale si trovavano gli ...

Martinelli - FI - : 'Dipendenti Comune laSciati al freddo' : "Solidarietà ai dipendenti del Comune di Lucca costretti a lavorare in stanze senza riscaldamento". Lo dichiara Marco Martinelli che ha sollevato la questione in occasione della commissione lavori ...

Meteo Capodanno : liSciata artica - freddo con possibili deboli piogge : Meteo Capodanno - Passato il Natale, l'attenzione si focalizza sul Meteo di Capodanno, ovvero per la giornata e la nottata del 31 Dicembre 2018. Vediamo cosa aspettarci. Secondo gli ultimi...

Boscoreale - Gli alunni della scuola di via De Prisco laSciati al freddo - il sindaco : «Me ne scuso - riparazione della caldaia dopo le feste» : Nemmeno il tempo di riaprire, dopo lo stop forzato di 14 mesi per motivi di sicurezza, che già all'istituto scolastico di via Nicola De Prisco a Boscoreale si ripresentano i primi problemi: gli alunni ...

Sciopero generale a San Marino - neve e freddo non fermano i manifestanti : Non ci sottraiamo ad una responsabile politica di riequilibrio dei conti pubblici, ma la premessa deve essere chiara: cominci a pagare chi non ha mai pagato!'. Per questo Montanari ha definito '...