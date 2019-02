Napoli | ora preoccupa la mancanza di gol

Il Napoli di Ancelotti è un laboratorio che funziona : Ottima prova senza Albiol e Hamsik Come al solito, le reazioni dell’ambiente Napoli sono eccessive. Un ambiente convinto di essere Madrid. Il Napoli ha pareggiato a Firenze una partita che avrebbe ampiamente meritato di vincere: le reazioni dei quotidiani fiorentini sono eloquenti. Ancelotti ha tolto ai viola le loro armi più pericolose: quelle ripartenze che hanno fatto a fette la Roma in Coppa Italia. Ieri nemmeno una è stata concessa ...

Napoli - il gran ritorno di Allan ma davanti Mertens non c'è ancora : Il calcio è come la vita, non sempre il migliore ha la meglio sull'altro. La prima gara ufficiale dell'era dopo-Hamsik, quella del Franchi contro la Fiorentina, non mette in luce il suo erede, Fabian ...

Napoli-Zurigo - quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : Il Napoli affronterà lo Zurigo nei sedicesimi di finale dell’Europa League 2019, i partenopei sono stati fortunati e hanno pescato la squadra svizzera che è abbondantemente alla portata. I ragazzi di Carlo Ancelotti partiranno con tutti i favori del pronostico dopo la delusione dell’eliminazione dalla Champions League e proveranno a farsi strada nella seconda competizione per importanza: l’andata si giocherà in terra elvetica, ...

Se non segni - è colpa tua. Il Napoli non ha ancora il killer instinct : Il Napoli ha giocato la sua partita a Firenze. Ma ha pareggiato. E ha pareggiato perché non ha segnato. E se non segni, alla fine la colpa è tua. Non ci accodiamo a processi, non è il caso di farne. Ma il gol è una componente fondamentale del gioco del calcio. È il gol che fa la differenza. E stasera il Napoli ha fallito due occasioni con Mertens (una clamorosa(, una con Callejon, una con Insigne, una con Zielinski (ottima la parata di Lafont) e ...

Napoli - Ancelotti : 'Risultato ingiusto - c'è ancora la fiammella per lo scudetto. Hamsik? Magari lo rivedrò domani...' : Carlo Ancelotti ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio per 0-0 contro la Fiorentina. Queste le dichiarazioni dell'allenatore del Napoli: 'Risultato giusto? Non mi sembra… Abbiamo perso due punti che meritavamo. E' stata una ...

Fiorentina-Napoli - Pioli : 'Gara di grande coraggio - non ci siamo mai arresi' : Un punto prezioso, conquistato grazie a un'ottima prestazione di squadra e alle parate super di Lafont. La Fiorentina tiene a zero il Napoli al Franchi e Stefano Pioli non può che essere soddisfatto ...

La prima volta senza Hamsik, volato in Slovacchia in attesa della definizione del passaggio al Dalian. La seconda volta di fila senza Albiol, fermato da un problema al tendine del ginocchio...

Live Fiorentina-Napoli 0-0 Fuori Mertens - scocca l'ora di Milik : La prima volta senza Hamsik, volato in Slovacchia in attesa della definizione del passaggio al Dalian. La seconda volta di fila senza Albiol, fermato da un problema al tendine del ginocchio...

Fiorentina Napoli 0-0 primo tempo : Mertens si divora due gol : Bello ed equilibrato il primo tempo tra Fiorentina-Napoli. Zero a zero. Match intenso. Pioli sorprende schierando la difesa a tre. Formazione prevista per Ancelotti. Undici che però cambia immediatamente: Mario Rui si infortuna al terzo minuto in una diagonale difensiva su Chiesa. Esce, al suo posto Ghoulam. Il Napoli parte meglio. Almeno fino al 20esimo, dopodiché la Fiorentina cresce. Soprattutto con Gerson e Veretout, e Chiesa sempre presente ...

Serie A calcio - programma e orari degli anticipi di oggi. Come vedere in tv Fiorentina-Napoli e Parma-Inter su Sky e Dazn : Prosegue con altri due anticipi la 23a giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. In campo oggi due tra le partite più attese di questo turno di campionato: Fiorentina-Napoli alle ore 18.00 e Parma-Inter alle ore 20.30, sfide molto interessanti per le posizioni di vertice della classifica. Dopo lo strepitoso successo sulla Roma in Coppa Italia, la formazione di Stefano Pioli non ha brillato contro l’Udinese nell’ultima giornata ...

Fiorentina-Napoli oggi - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Giornata numero 23 per la Serie A di calcio 2019, che tra le altre sfide propone anche un succulento incontro tra Fiorentina e Napoli, che allo Stadio Artemio Franchi metterà di fronte due formazioni alla disperata ricerca di punti, rispettivamente per continuare la rincorsa alla Juventus e lottare per la qualificazione all’Europa. La sfida si giocherà sabato 9 febbraio 2019 alle ore 18.00 e sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali ...

