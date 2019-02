Juve | Pjanic | ' Il Sassuolo gioca bene | ci hanno preso in giro con la palla'

Calciomercato Juve - possibile rivoluzione a centrocampo : Pjanic potrebbe partire : Il Calciomercato non dorme mai; siamo ancora a febbraio, ma la dirigenza della Juventus sta già gettando le basi per la prossima stagione. Il reparto che potrebbe subire i maggiori cambiamenti è il centrocampo; il club bianconero, infatti, ha già perfezionato l'acquisto di Aaron Ramsey, forte giocatore gallese che piace moltissimo al tecnico Massimiliano Allegri per la sua duttilità. Ramsey lascerà l'Arsenal a parametro zero al termine della ...

Juventus-Parma 3-3 - le pagelle : Pjanic illumina - ma non basta : TORINO - Ecco le pagelle di Juventus e Parma dopo il pareggio per 3-3 tra i bianconeri e i gialloblù all' Allianz Stadium . JUVENTUS PERIN 5.5 Incolpevole sui primi due gol, sul terzo la deviazione ...

Juventus-Parma - i numeri del pareggio : Perin perforato - super Pjanic - Spinazzola pasticcia : Juventus-Parma in pareggio 3-3 e piovono critiche sui bianconeri, che dopo l’eliminazione in Coppa Italia subiscono un altro stop. Le statistiche della sfida raccontano le serate poco fortunate di Perin e Spinazzola, mentre Pjanic è sempre nel vivo del gioco. I numeri del match evidenziano anche lo strapotere dei bianconeri che tirano 18 volte verso Sepe, contro le undici conclusioni dei ducali, a impressionare è il numero dei passaggi riusciti ...

Juventus - Allegri : 'Caceres - Mandzukic e Pjanic titolari. Chiellini fuori 10-15 giorni' : TORINO - Archiviare la sconfitta incassata dall' Atalanta costata l'eliminazione ai quarti di Coppa Italia e riprendere la marcia in campionato con il doppio ottavo di Champions League contro l' ...

Atalanta-Juve - Allegri convoca Pjanic : in diretta stasera su Rai Uno : Tutto pronto per il calcio d'inizio tra Atalanta e Juventus che scenderanno in campo per contendersi un posto tra le semifinaliste di Coppa Italia, già ottenuto dai rossoneri. Il match si terrà allo stadio Atleti Azzurri d'Italia in diretta su Rai 1 alle 20:45. Le due squadre sono due protagoniste di questo Campionato di Serie A: la Juve, prima in classifica ed ancora imbattuta sul campo, ha già ottenuto il primo trofeo vincendo la Supercoppa ...

Juventus : in Coppa Italia torna il faro Pjanic - rientra anche Khedira : Ieri sera, la Juventus ha fatto il suo arrivo a Bergamo per andare in ritiro e preparare la partita contro l'Atalanta. Prima di lasciare Torino i bianconeri si sono allenati in vista della sfida di Coppa Italia e Massimiliano Allegri ha fatto tutte le prove tattiche del caso. Il tecnico della Juve sembra intenzionato ad affidarsi ancora al 4-3-3, anche se rispetto alla partita di domenica ci saranno alcune novità in tutti i reparti. In difesa ci ...

Atalanta-Juventus probabili formazioni Coppa Italia : torna Pjanic : ATALANTA JUVENTUS probabili formazioni- L’Atalanta si prepara ad ospitare la Juventus per il match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Allegri si affiderà ad un sostanziale turnover anche se non mancheranno le super conferme dal primo minuto. In porta spazio a Perin, il quale come annunciato da Allegri rappresenterà il portiere titolare […] L'articolo Atalanta-Juventus probabili formazioni Coppa Italia: torna Pjanic ...

Juventus - Pjanic e Khedira tornano tra i convocati : contro l’Atalanta ci saranno : Pjanic e Khedira a centrocampo a partire dalla gara con l’Atalanta L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha convocato 20 giocatori per il match valido per i quarti di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, in programma domani sera a Bergamo. tornano a disposizione Pjanic e Khedira; prima convocazione per il neo acquisto Caceres. Questo l’elenco: Szczesny, De Sciglio, Chiellini, Caceres, Pjanic, ...

Atalanta-Juventus - Allegri in conferenza : “Pjanic e Khedira tornano” : Atalanta-Juventus, Allegri parla in conferenza- A soli due giorni di distanza dalla sofferta vittoria di Roma per la Juventus è di nuovo tempo di vigilia. Domani a Bergamo si scende in campo per i quarti di finale di Coppa Italia, partita secca contro gli uomini di Gasperini che in questa stagione sono andati vicinissimi a […] L'articolo Atalanta-Juventus, Allegri in conferenza: “Pjanic e Khedira tornano” proviene da Serie A ...

Juventus : Pjanic - Khedira e Mandzukic verso il recupero : TORINO - Juventus in campo per l'allenamento alla 'Continassa', poche ore dopo il successo in rimonta sulla Lazio. Il forfait di Leonardo Bonucci , fermato da una distorsione alla caviglia, è ...

Juve : Pjanic - Khedira e Mandzukic ok : ANSA, - TORINO, 28 GEN - Juventus in campo per l'allenamento alla 'Continassa', poche ore dopo il successo in rimonta sulla Lazio. Il forfait di Leonardo Bonucci, fermato da una distorsione alla ...

Infermeria Juventus - le ultime su Pjanic - Khedira e Mandzukic : Juventus – Pjanic, Khedira e Mandzukic si allenano ancora a parte e difficilmente saranno della gara mercoledì in Coppa Italia All’indomani della vittoria di ieri sera a Roma contro la Lazio, la Juventus è tornata ad allenarsi questa mattina in vista della sfida di mercoledì, allo stadio Atleti Azzurri d’Italia contro l’Atalanta, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. I giocatori in campo ieri sera si sono ...

Infortunio Pjanic - le ultime sul centrocampista della Juventus : Infortunio Pjanic, bosniaco out per la Lazio- Non farà parte della complicata trasferta di Roma. Non scenderà in campo, non sarà tra i protagonisti all’Olimpico domenica sera. Miralem Pjanic non giocherà il personale “derby” contro la Lazio, lui che per cinque stagioni è stato perno inamovibile del centrocampo della Roma. Il bosniaco, assente lunedì sera […] L'articolo Infortunio Pjanic, le ultime sul centrocampista della ...

Juventus - oltre a Khedira altri due guai per Allegri : si ferma Cancelo e Pjanic non riparte : TORINO - La nevicata fitta fitta sulla Continassa non ha portato notizie da festeggiare. Anzi, non poteva iniziare peggio la marcia d'avvicinamento alla sfida di domenica sera contro la Lazio . La ...