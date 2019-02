Io sono Mia | il film con Serena Rossi in tv martedì su Raiuno e in streaming su Raiplay

Autonomia - Armao : "Fa bene a Italia se ci sono correttivi" : Quello che manca, invece, per l'assessore regionale all'Economia è una riflessione sul tema del regionalismo differenziato che "entri nel merito, abbandonando vecchi slogan". Una riflessione che ...

Autonomia : Armao (Sicilia) - 'fa bene all'Italia se ci sono correttivi' (3) : (AdnKronos) - Quello che manca, invece, per l'assessore regionale all'Economia è una riflessione sul tema del regionalismo differenziato che "entri nel merito, abbandonando vecchi slogan". Una riflessione che riconquisti spazio anche sui media. "Il tema delle migrazioni è importantissimo, cruciale,

Autonomia : Armao (Sicilia) - 'fa bene all'Italia se ci sono correttivi' (2) : (AdnKronos) - Ecco allora la condizione indispensabile per il vice presidente della Regione siciliana: i meccanismi perequativi. "Noi non chiediamo di bloccare un processo perché come siciliani abbiamo l'Autonomia nel Dna - spiega -. Al contrario, diciamo che il federalismo va fatto, ma perché sia e

Autonomia : Armao (Sicilia) - 'fa bene all'Italia se ci sono correttivi' : Palermo, 10 feb. (AdnKronos) - (di Rossana Lo Castro) - "Un federalismo più avanzato non può che far bene all'Italia". A sventolare la bandiera del regionalismo questa volta non è un amministratore leghista del Nord, ma il sicilianissimo Gaetano Armao, vice presidente della Regione, recentemente ele

Sanremo 2019 - Loredana Bertè : "sono qui per vincere. Il premio Mia Martini ce l'ho già a casa" : Loredana Bertè ha le idee chiare e al Corriere della Sera dichiara: "Certo che voglio vincere Sanremo!". Nella serata di mercoledì, il teatro Ariston aveva tributato una standing ovation alla cantante, che ha così commentato l'apprezzamento ricevuto:Un'esperienza nuova. Vedere L'Ariston in piedi creso sia il sogno di qualsiasi artista. E l'altra sera è successo a me. Avrei voluto la standing ovation per Luna. Senza ...

Decisivo l'incontro tra Di Maio e i gilet gialli - ma sono stati 8 mesi di botte reciproche su migranti - Tav ed economia : Un'escalation di dichiarazioni polemiche. Parigi aveva definito 'vomitevole' il governo italiano mentre Macron parlava del populismo come una lebbra. 'Si deve sciacquare la bocca' la replica che ...

Sanremo 2019 - Serena Rossi sul palco dell’Ariston : dal film-tv “Io sono mia” all’amore sbocciato sul set di Un Posto al sole con Davide Devenuto : Serena Rossi arriva a Sanremo per omaggiare una grande voce italiana: Mia Martini. L’attrice ha infatti interpretato Mimì Bertè nel film-tv Io sono Mia, che verrà trasmesso il 12 febbraio su Rai 1 e che sul palco del teatro Ariston di Sanremo verrà presentato al grande pubblico. Serena celebrerà Mia cantando una delle canzoni più famose del suo repertorio: Gli uomini non cambiano, che nella vita della Bertè ha segnato una svolta con la ...

IO sono Mia - il film tv su Mia Martini con SERENA ROSSI : trama e data : Io SONO Mia è la nuova fiction Rai dedicata al talento indiscusso di Mia Martini; il film tv andrà in onda il 12 febbraio in prima serata su Rai 1, con la regia di Riccardo Donna e la produzione di Casanova Multimedia e Rai Fiction. A prestare il volto all’indimenticabile Mia Martini è SERENA ROSSI, che vestirà i pesanti panni della cantante e ci mostrerà ascesa e declino di una delle più discusse voci degli anni 80. Mia Martini nasce a ...

Patty Pravo : mi sono divertita con la mia passeggiatina : Patty Pravo è tornata a Sanremo, per il suo Festival n.10 con il brano "Un po' come la vita", in coppia con Briga. La veterana dell'Ariston non si ritiene una favorita alla vittoria ma si è definita una outsider. Il suo brano - dice - non vuole lanciare un messaggio: "Io quando canto non voglio lanciare nessun messaggio, il messaggio se lo sceglie chi ascolta"... "Tranne quando ci sono pezzi particolari che scrivo io quindi c'è la mia anima che ...

L'economia in Famiglia : i certificates - ecco cosa sono : ... a video/animazioni denominate Pillole Formative di diversa durata e contenuto, per informare in maniera coinvolgente ed interattiva sui concetti di base di economia e finanza: Global Thinking ...

Vela - Coppa del Mondo Miami 2019 : Ferrari-Calabrò sono quinti in Medal Race e chiudono in sesta piazza nel 470 maschile : L’ultima giornata della seconda tappa delle World Series 2019 di Vela si è conclusa a Miami (Florida, Stati Uniti) con lo svolgimento delle Medal Race di 470 maschile e femminile, Laser Standard, Laser Radial e Finn. L’unica imbarcazione azzurra impegnata oggi, composta da Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò, ha ottenuto un quinto posto nella Medal Race del 470 maschile non sufficiente per ambire al podio di tappa. Gli azzurri hanno ...

Vela - Coppa del Mondo Miami 2019 : Ferrari-Calabrò sono quinti in Medal Race e chiudono in sesta piazza nel 470 maschile : L’ultima giornata della seconda tappa delle World Series 2019 di Vela si è conclusa a Miami (Florida, Stati Uniti) con lo svolgimento delle Medal Race di 470 maschile e femminile, Laser Standard, Laser Radial e Finn. L’unica imbarcazione azzurra impegnata oggi, composta da Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò, ha ottenuto un quinto posto nella Medal Race del 470 maschile non sufficiente per ambire al podio di tappa. Gli azzurri hanno ...

Inter - Perisic su Instagram : 'Grazie anche per le critiche - sono la mia benzina' : Ivan Perisic tra i trent'anni appena festeggiati e l' Inter da riconquistare dopo i mal di pancia degli ultimi giorni di mercato. Il croato, che ha chiesto di essere ceduto ed è stato fischiato da San ...

Inter - Perisic atteso al varco di San Siro : "Le critiche sono la mia benzina" : Una spiaggia dalla sabbia bianchissima, un mare azzurro più del cielo che fa da sfondo e un uomo solo, di spalle, che cammina verso l'orizzonte. Ivan Perisic ringrazia così chi gli ha dedicato un ...