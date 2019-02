Influenza | esperto | “Raggiunto il picco | in arrivo flessione dei casi”

Influenza - l’esperto ISS : “Più colpiti i bimbi ‘under 5’ e le regioni del Centro Sud” : Da un primo bilancio della stagione Influenzale in corso emerge “che è stata caratterizzata da un periodo iniziale di bassa incidenza, che si è protratto fino alla fine di dicembre 2018, e da un intensificarsi dell’attività virale con l’inizio del nuovo anno. L’incidenza per i bambini sotto i 5 anni ha superato quella della stagione precedente. Inoltre l’Influenza ha colpito in modo particolare le regioni del ...

Influenza - esperto : famiglie più colpite - “rispecchia la copertura vaccinale” : Influenza e sindromi paraInfluenzali stanno colpendo in questi giorni principalmente le famiglie: bambini e genitori stanno affollando gli studi medici. La situazione, spiega Fabrizio Pregliasco, virologo presso il Dipartimento Scienze biomediche per la salute dell’Università di Milano e responsabile scientifico di OsservatorioInfluenza.it, “rispecchia la copertura vaccinale. Gli over 65, che rappresentano la maggior quota delle ...