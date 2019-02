Garozzo torna sul podio

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : Enrico Garozzo ritorna sul podio! Secondo a Vancouver : Dopo quasi tre anni Enrico Garozzo ritorna sul podio in Coppa del Mondo. Lo spadista siciliano chiude al Secondo posto a Vancouver, venendo sconfitto solamente in finale dal giapponese Koki Kano con il punteggio di 15-7. Per Garozzo è comunque un risultato davvero eccezionale e che mette la parola fine ad un periodo davvero difficile per un atleta che è stato alla posizione numero tre del ranking mondiale e che ora è sprofondato fino al ...