Chelsea | Higuain | Felice di essere qui | al Milan sei mesi difficili

L’addio al Milan e la chiamata del Chelsea - parla Higuain : “mesi difficili in rossonero - quando ha chiamato Sarri…” : Interrogato sulla sua esperienza al Milan e sul passaggio al Chelsea, l’argentino ha espresso le sue sensazioni Avventura complicata, terminata dopo pochi mesi per via del difficile ambientamento. Gonzalo Higuain è tornato a parlare del suo addio al Milan, svelando la sua soddisfazione nell’aver accettato l’offerta del Chelsea, ritrovando così Maurizio Sarri. AFP/LaPresse Interrogato da Sky Sport, il Pipita è partito dal ...

La sfida di Higuain al Chelsea : «Tornare a livello del Napoli» : La stagione da record vissuta al Napoli è scolpita nella sua memoria ma è anche un totem dal quale è difficile distaccarsi. Gonzalo Higuain vorrebbe ripercorrere al Chelsea gli anni del Napoli. E lo dice intervistato da Sky sport. Sarri «Sono molto felice di essere al Chelsea. È un grande club, con un bellissimo stadio e in cui si vive una fantastica esperienza da calciatore. Spero che con il tempo questa squadra sappia raggiungere i risultati ...

Chelsea - Higuain ha già dimenticato il Milan : “contento di lavorare un grande club. Sarri? Sa come trattarmi” : Prime parole di Higuain dopo l’arrivo al Chelsea, il Pipita dimostra di aver dimenticato in fretta sia il Milan che Gattuso Avvio non semplice con il Bournemouth, poi la splendida vittoria e la doppietta arrivata con l’Huddersfield. Gonzalo Higuain comincia ad adattarsi al Chelsea, provando a dimenticare i sei mesi faticosi trascorsi con la maglia del Milan. AFP/LaPresse Il Pipita ha rilasciato la prima intervista in ...

Doppiette di Higuain e Hazard : il Chelsea di Sarri batte 5-0 l’Huddersfield : Di nuovo quarti Il Chelsea batte l’Huddersfield 5-0 e si riprende dopo la scoppola (4-0) subita in settimana dal Bournemouth. L’avversario era quello che era – ultimo in classifica con 11 punti – ma le vittorie sono sempre importanti soprattutto in un periodo turbolento. E poi Maurizio Sarri può festeggiare la prima doppietta in Premier di Gonzalo Higuain che ne ha segnati due come Eden Hazard il fuoriclasse dei Blues con ...