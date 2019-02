Atletico Real Madrid | polemiche da VAR | i Colchoneros criticano le scelte su Twitter

Atletico Madrid-Real Madrid - Bale segna ed esulta col gesto dell'ombrello : Storie tese, da derby di Madrid. Il Real Madrid si impone al Wanda Metropolitano battendo 3-1 l' Atletico Madrid : grande prestazione dei blancos allenati da Solari, ma a far discutere è anche l'...

L'Atletico cade nella trappola del Real : il derby di Madrid si tinge di blanco : Da un derby di Madrid stradominato dalla Var e impostato a trazione troppo anteriore da Simeone arriva un messaggio forte e chiaro per la Juve: anche l' Atletico, rinomato per far giocare male gli ...

Atlético – Real Madrid : 1-3. Le pagelle del derby : Atlético – Real Madrid: 1-3. le pagelle del derby Il giorno del derby è arrivato. La stracittadina più importante degli ultimi anni – con due finali di Champions e una Supercoppa Europea giocata tra le due formazioni della capitale spagnola – non delude. Ambiente caldissimo fin dal pre-partita, con un Metropolitano gremito in ogni ordine di posto. Atlético – Real Madrid: vincere, per rimanere agganciati alla ...

Gareth Bale - gesto dell'ombrello in Atletico-Real Madrid/ Video - esultanza polemica : scoppia la polemica : Atletico-Real Madrid, Gareth Bale scatena la polemica con un gesto dell'ombrello rivolto ai tifosi del Wanda Metropolitana: ecco il Video dell'accaduto.

Atletico-Real - Sergio Ramos segna e sfotte Griezmann : Derby caldissimo quello tra Atletico e Real , vinto dalla squadra di Solari per 3-1. Prima della gara l'accoglienza da incubo riservata dai tifosi colchoneros all'ex Courtois, durante la gara tanti ...

Liga : il derby di Madrid va al Real - 3-1 sull'Atletico e sorpasso in classifica : Il derby di Madrid va al Real di Santiago Solari che si impone 3-1 sul campo dell' Atletico . Al 16' gli ospiti sbloccano il match con una bella rovesciata di Casemiro ; al 25' Griezmann pareggia sul ...

Il Real stende l'Atletico - colpaccio fuori casa e sorpasso : i blancos sono secondi nella Liga : Il Real Madrid espugna il Wanda Metropolitano battendo per 3-1 l’Atletico Madrid nel derby della capitale spagnola e scavalcando i ’colchoneros’ al secondo posto nella Liga dopo 23 giornate. A decidere il match le reti di Casemiro al 16’, Sergio Ramos su rigore al 42’ e Bale al 74’; di Griezmann al

Liga - Atletico-Real 1-3. Un derby nel segno del Var : Il gallese era entrato per Vinicius e saluta la rete facendo un gesto dell'ombrello che sembra destinato al mondo e non solo ai tifosi del Metropolitano. La partita è finita e ancor di più quando ...

Atletico-Real - accoglienza da incubo per Courtois : croci - aglio e topi morti : Clima infuocato per il derby di ritorno della Liga a Madrid , dove i sostenitori dell' Atletico non hanno preso affatto bene il trasferimento di Thibaut Courtois agli eterni rivali del Real , ...

Derby infuocato per Courtois - i tifosi dell’Atletico esagerano : fischi e topi finti contro il portiere del Real : Thibaut Courtois nel mirino dei tifosi dell’Atletico Madrid in occasione del Derby contro il Real, la targa dell’ex portiere dei colchoneros vandalizzata con alcuni topi morti Prima della sfida di Champions League contro la Juventus, l’Atletico Madrid ha da sbrigare la pratica con il Real Madrid. Il Derby spagnolo si è preannunciato infuocato soprattutto per Thibaut Courtois. L’ex portiere dei colchoneros, dopo ...