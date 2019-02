Anticipazioni Il Segreto | puntate spagnole | un tragico addio

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : FE è viva ma deve lasciare Puente Viejo : I sospetti legati all’incerta morte di Fe Perez (Marta Tomasa Worner) nelle puntate spagnole de Il Segreto erano reali: grazie alle anticipazioni rilasciate da Cultura En Serie è stato infatti reso noto che la simpatica rossa non passerà a miglior vita. Chiariamo dunque che cosa sta effettivamente succedendo in Spagna… Se ci avete letto in precedenza, sapete già che è arrivato a Puente Viejo il cattivissimo Faustino. Quest’ultimo ha ...

Il Segreto Anticipazioni 10 febbraio 2019 : Carmelo interroga il presunto attentatore di Adela : Mentre il sindaco è alle prese con il killer di Adela, Isaac prova a giustificarsi con Elsa, Dolores spettegola sul conto di Don Berengario e Fernando offre a Julieta le prove richieste.

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Maria riceve una lettera da Gonzalo : Eccoci tornati con un nuovo appuntamento dedicato alla soap opera “Il Segreto”. Nelle puntate che verranno trasmesse su “Antena 3” si sentirà parlare di nuovo di Gonzalo Castro interpretato dall’attore Jordi Coll, nonostante sia uscito di scena per sempre dallo sceneggiato ambientato a Puente Viejo. Il figlio dei defunti Pepa e Tristan dimostrerà di tenere ancora alla sua famiglia. L’ex sacerdote non sapendo che sua moglie Maria Castaneda ...

Anticipazioni Il Segreto : Fernando intenzionato ad uccidere Gonzalo : La serie televisiva spagnola “Il Segreto” continua ad appassionare il pubblico italiano. Grande colpo di scena in arrivo nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese. Gli spoiler ci rivelano infatti che il diabolico Fernando Mesia (Carlos Serrano) darà la dimostrazione di non essere cambiato. Il figlio del defunto Olmo sarà disposto a mettere fine all’esistenza di Gonzalo Castro (Jordi Coll) per poter ...

Il Segreto Anticipazioni : FERNANDO vuole uccidere GONZALO! : Propositi omicidi in arrivo per FERNANDO Mesia (Carlos Serrano) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto! Il cattivo della telenovela, al settimo cielo per il ritorno a Puente Viejo di Maria Castañeda (Loreto Mauleon), progetterà infatti di uccidere il rivale Gonzalo Castro (Jordi Coll) e, per riuscirci, chiederà aiuto a Prudencio Ortega (Josè Milan). Eh sì: convinto che Maria abbia sofferto a Cuba sia per le improvvise morti dei piccoli ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di domenica 10 febbraio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di domenica 10 febbraio 2019: Isaac tenta in tutti i modi di spiegare le cause che crearono la situazione di intimità tra lui e Antolina, ma Elsa non cambia la sua decisione e non intende perdonarlo… Don Anselmo è furioso per via delle chiacchiere su Don Berengario che Dolores sta diffondendo a Puente Viejo e non crede affatto che don Berengario sia veramente Armando, il marito di Magdalena… Carmelo e ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : dalla morte di Francisca alla liberazione di Emilia e Alfonso : Il ritorno di Maria Castaneda nelle trame della soap darà il via da una intricata e sconvolgente storyline. Scopriamo cosa accadrà...

Il Segreto - Julieta minaccia Fernando : Anticipazioni trame dal 10 al 16 febbraio : Proseguono le storie di Puente Viejo, la cittadina immaginaria che fa da sfondo alle trame losche, alle cospirazioni e ai complotti che puntualmente vengono raccontati ne Il Segreto, la soap opera spagnola delle reti Mediaset. I nuovi episodi vengono trasmessi da domenica 10 febbraio a venerdì 15, sempre in onda su Canale 5 dalle 16.30 trannche la domenica, dove la messa in onda è leggermente anticipata alle 16.20. Di seguito tutte le ...

Anticipazioni Il Segreto dal 10 al 15 febbraio : Elsa decide di restare a Puente Viejo : Le Anticipazioni de Il Segreto del periodo compreso tra il 10 e il 15 febbraio si concentrano ancora sul triangolo sentimentale formato da Isaac, Antolina ed Elsa. Quest'ultima, infatti, dopo la scoperta della gravidanza di Antolina sarà molto scossa e mediterà di lasciare Puente Viejo. Dopo brevi riflessioni, però, giungerà ad una conclusione diversa. Le novità saranno all'ordine del giorno anche per Julieta, sempre più decisa a trovare ...

Il Segreto Anticipazioni : FERNANDO vuole che PRUDENCIO cacci JULIETA e SAUL : JULIETA Uriarte (Claudia Galan) e il “redivivo” SAUL Ortega (Ruben Bernal) dovranno cercare casa nelle prossime puntate de Il Segreto: come abbiamo avuto occasione di anticipare nei nostri precedenti post, i due ragazzi verranno infatti invitati da Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra) a lasciare quanto prima la villa! Il Segreto, anticipazioni: RAIMUNDO caccia JULIETA e SAUL, perché? Eh sì: dato che avrà avviato un piano con la complicità ...

Il Segreto Anticipazioni 8 febbraio 2019 : Raimundo scopre dov'è tenuta nascosta Francisca : Mentre Raimundo pedina Fernando e rintraccia Francisca, il povero Don Berengario è costretto a fare i conti con delle infamanti accuse...

Anticipazioni Il Segreto : il ritorno di Saul sconvolge il fratello Prudencio : Nuovo appuntamento con la serie televisiva di origini iberiche “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra. Finalmente nei prossimi episodi italiani, i telespettatori potranno assistere al ritorno in scena di Saul Ortega. Quest’ultimo dopo essere stato dichiarato morto, si ricongiungerà con la sua amata Julieta Uriarte, riuscendo ad evitare una tragedia, dato che arriverà in tempo per impedirle di uccidere il responsabile ...