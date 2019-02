Aggredita in casa | ballerina massacrata di botte

Cantante 23enne viene Aggredita davanti a casa ma è lei a chiedere scusa per aver causato problemi ad agenti e fan : Cantante viene aggredita e minacciata davanti a casa, ma chiede scusa per aver causato problemi ai suoi agenti e per aver disturbato i fan. Cose dall’altro mondo che accadono ancora nel 2019 in Giappone ad una delle più conosciute, celebri, e giovani celebrities, la 23enne Maho Yamaguchi, componente di punta dell’ “idol group girl” NGT48. Intanto per capire di quale fenomeno socio-culturale stiamo parlando dobbiamo spiegare cosa significa essere ...