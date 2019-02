Abruzzo | Salvini | ' chi non vota ha già perso | #oggivotolega'

Elezioni Abruzzo - tweet di Salvini per chiedere di votare Lega : “Violato il silenzio elettorale” : Questa mattina, mentre in Abruzzo dalle 7 alle 23 si vota per le Elezioni regionali, il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini ha invitato, tramite i social, i cittadini a recarsi alle urne per votare Lega. Numerose le repliche ai suoi tweet: "Hai mai sentito parlare di silenzio elettorale?".Continua a leggere

L'Abruzzo alle urne - Salvini sfida i 5Stelle : Lega primo partito : ... soprattutto i Cinquestelle, , necessità di accelerare la ricostruzione post-trerremoto , Legnini, , di riattivare la locomotiva dell'economia e del lavoro , Marsilio e Legnini, . Per il resto si è ...

Salvini : "Coalizione centrodestra solo per Abruzzo" : "La Lega si è candidata insieme agli altri partiti del centrodestra per dare un Governo all'Abruzzo non è un preludio ad una nuova coalizione politica".Lo ha detto a Vicenza, il vice premier Matteo Salvini sulle alleanze politiche garantendo il Governo resta lo stesso anche "dopo le elezioni europee". "È stato fatto solo per l'Abruzzo - ha concluso Salvini-. Se do la mia parola, la mia parola vale anche oltre i sondaggi".

Abruzzo - la scommessa di Salvini e la conta dei Cinque Stelle : PER SAPERNE DI PIÙ / Abruzzo al voto con l'economia in ripresa grazie all'export, +21%, Insomma sarà interessante vedere i dati. I sondaggi dicono che il centrodestra è davanti agli altri due ...

Abruzzo - la scommessa di Salvini e la conta dei Cinque Stelle : Si voterà con un sistema proporzionale a turno unico con premio di maggioranza. La presidenza della regione andrà al candidato che otterrà un voto più degli altri. Al partito o alla coalizione che lo appoggia viene garantita – grazie al premio – una maggioranza di 17 seggi su 31. Si possono esprimere una o due preferenze. Se si esprime la prima preferenza per un uomo , la seconda deve andare a una donna o viceversa. Non è ...

Regionali Abruzzo - Di Maio sulla sfida M5s-Centrodestra : “Salvini imbarazzato alla conferenza con Berlusconi” : In Abruzzo “c’è un’unica opportunità di cambiamento che è Sara Marcozzi. Dall’altra parte c’è Matteo Salvini, abbastanza imbarazzato nella conferenza stampa con Silvio Berlusconi, e il candidato di Matteo Renzi che è Giovanni Legnini“. Così il vicepremier Luigi Di Maio, lancia la candidata M5s alle elezioni Regionali in Abruzzo di domenica 10 febbraio. Parlando con i cronisti a Roccaraso (L’Aquila), prima tappa ...

Elezioni Abruzzo - la sorpresa Legnini che rischia di incrinare l'asse Di Maio-Salvini : I più impauriti sono i 5 stelle. rischiano di arrivare terzi, nonostante di Maio sia ovunque in Abruzzo, anche ai piedi degli skilift di Roccaraso, mentre Salvini è appena stato a Rivisondoli, in una ...

In Abruzzo - il centrodestra c’è. Ma Salvini marca le distanze : “Non traslabile in altre realtà” : Torna in Abruzzo la foto di famiglia del centrodestra: Matteo Salvini, al fianco di Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Ma lo 'stop' del segretario leghista ingiallisce subito l'immagine. "La partita dell'Abruzzo e' molto concreta, e' molto identitaria, non e' traslabile in altre realta''", gela il 'capitano' a chi gli chiede di replicare gli appelli ripetuti degli ex alleati affinche' il centrodestra torni a essere coalizione a livello ...

Salvini in Abruzzo con Meloni-Berlusconi. Ma stop a ritorno coalizione - : Il vicepremier torna insieme agli altri leader del centrodestra per sostenere il candidato alle Regionali Marco Marsilio. Ma giura fedeltà all'alleanza di governo, affermando di voler restare al ...

Voto Abruzzo - il centrodestra si ricompatta; Salvini - Berlusconi e Meloni insieme - i grillini osservano : Il Voto per l’Abruzzo potrebbe mostrare anche a livello nazionale che il centrodestra è ancora saldo è compatto La campagna elettorale per le regionali abruzzesi fa da sfondo a una ritrovata armonia, in realtà solo apparente, all’interno del centrodestra. Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni parlano insieme a Pescara, in vista del Voto del 10 febbraio, con il candidato governatore Marco Marsilio. L’ultima volta ...

Abruzzo - Salvini : c.destra solo locale : 21.40 "La Lega rappresenta il cambiamento, la buona amministrazione, la concretezza". Così Salvini, da Pescara, in conferenza con Berlusconi e Giorgia Meloni, a sostegno del candidato del centrodestra Marco Marsili alle regionali in Abruzzo Su un possibile rilancio del centrodestra a livello nazionale:"La mia parola vale più di 1000 sondaggi. Farò il ministro dell'Interno per 5 anni". "In questa regione si possono vincere tante ...

Salvini dice no al patto dell'arrosticino. Dal centrodestra in Abruzzo la fotografia di una coalizione che non c'è più : Non servono ulteriori indizi per definire quella di Pescara la fotografia di una coalizione che non c'è più. Seduti ai poli opposti dello stesso tavolo, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi intervengono alla conferenza stampa di chiusura della campagna elettorale di Marco Marsilio, candidato del centrodestra per le Regionali abruzzesi di domenica. E sebbene i sondaggi diano il senatore di Fratelli d'Italia per favorito, non si ...

Salvini ignora le avances di Silvio Il governo non cade sull'Abruzzo : Non accadeva da mesi. Almeno non da prima della nascita del governo del Cambiamento. Silvio Berlusconi e Matteo Salvini (insieme a Giorgia Meloni) seduti allo stesso tavolo. Conferenza stampa in vista del voto regionale di domenica prossima... Segui su affaritaliani.it

Abruzzo : Salvini - riaprire ospedali che qualcuno ha chiuso : Roma, 7 feb. (AdnKronos) - "riaprire gli ospedali che qualcuno ha chiuso, perché con la salute non si scherza. Chi sceglie il guerriero della Lega domenica fa una scelta precisa". Lo dice il vicepremier e ministro Matteo Salvini, intervenendo in un comizio a Bussi sul Tirino.