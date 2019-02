Torenia : coltivazione e moltiplicazione : Le piante che appartengono al genere Torenia non sono mai molto alte, di solito non superano i 30 centimetri, ma possono avere sia un portamento eretto sia un portamento cespuglioso. Hanno dei fusti con moltissimi rami ricoperti da foglie dalla forma lanceolata e di colore verde chiaro. Queste piante producono anche dei fiori che ritroviamo raggruppati in infiorescenze a racemo. Hanno una forma a trombetta con un labbro superiore lobato e uno ...