Rainbow Six Siege Stagione 4 in arrivo | primi dettagli su operatori e nuova mappa

Rainbow Six : un evento con un montepremi di 850.000 euro - nuovi annunci in arrivo : Per l'occasione, si sfideranno per il titolo di Campione del mondo dell'edizione 2019 ben 16 squadre, tutte provenienti dalla Tom Clancy's Rainbow Six Pro League. L'evento avrà luogo a Montreal, in ...

Rainbow Six Siege : Nuova patch in arrivo che bilancerà alcuni operatori : Ubisoft annuncia l’arrivo di un nuovo aggiornamento per Rainbow Six Siege, il quale sarà disponibile dal 5 Febbraio su PC e dal 6 Febbraio su Xbox One e PS4. L’aggiornamento bilancerà le abilità e le armi di alcuni operatori. A seguire maggiori dettagli. Rainbow Six Siege: I bilanciamenti in arrivo Operatore Caveira – Arma Luison Riduzione dei danni da 99 a 65 Dimensioni del caricatore ridotte da 15 a ...

Rainbow Six Siege : Wind Bastion - recensione : Entrato ufficialmente nel suo quarto anno d'attività, Rainbow Six Siege continua ad aggiornarsi e offrendo una pletora di motivazioni per essere giocato. Mentre si rincorrono le voci sul crollo dei ricavi generati nell'ultima parte del 2018, con alcuni analisti che arrivano addirittura a supporre che Siege potrebbe presto abbracciare la formula free-to-play, eccoci qui a trattare una nuova espansione che porterà la squadra Rainbow a visitare uno ...

Nuovi problemi Rainbow Six Siege - exploit concludono le partite già in fase di preparazione : La popolarità di cui gode Rainbow Six Siege è indubbiamente elevatissima. Lo sparatutto tattico targato Ubisoft si è infatti ritagliato un posto di assoluto rispetto all'interno del panorama videoludico mondiale grazie a dinamiche di gameplay assolutamente magnetiche, che hanno calamitato le attenzioni di milioni e milioni di giocatori in tutto il mondo, rendendolo di fatto uno dei titoli più giocati in assoluto, perno anche dell'industria degli ...

Rainbow Six Siege : in arrivo due nuovi operatori australiani? : Con l'imminente lancio dell'anno 4 di Rainbow Six Siege, sono in molti a domandarsi quali saranno le novità che verranno aggiunte. Secondo un recente leak, presto saranno inseriti nel popolare shooter online di Ubisoft 2 nuovi operatori australiani.Come riporta Gamingbolt, secondo un post apparso su ResetEra, la nuova coppia di operatori comprenderà Gridlock, descritto come un attaccante dotato di una specie di griglia laser che una volta ...

Ubisoft regala un Operatore di Rainbow Six Siege - ecco come averlo fino al 31 dicembre : Rainbow Six Siege ha riservato un regalo natalizio ai propri giocatori. Ubisoft infatti ha voluto sorprendere tutti gli appassionati del gioco Rainbow Six Siege annunciando una sorprendente novità. Tutti coloro che effettueranno l’accesso al gioco durante le feste, ma entro e non oltre il 31 dicembre, riceveranno in regalo da Ubisoft un Operatore tra quelli che sono stati rilasciati nel corso dei primi 3 anni. come devi fare se sei in ...

Rainbow Six Siege genera sempre meno entrate - il titolo sta andando verso il declino? : Secondo un rapporto di SuperData redatto da Nielsen a novembre 2018, possiamo apprendere come Rainbow Six Siege potrebbe essere all'inizio della sua fase calante.Come riporta Playstationlifestyle infatti, nel rapporto sono contenute molte informazioni interessanti tra cui le entrate generate dallo sparatutto Ubisoft: nell'otobre 2018 l'apporto delle entrate generate è diminuito, mentre novembre ha visto una diminuzione ancora più marcata.Le ...

eSports : EnD Gaming vincono il campionato nazionale Rainbow Six : Siege : Uno dei formati più importanti per la scena eSport italiana è sicuramente l’ESL Vodafone Championship. Le squadre a partecipare sono state tantissime (distribuite tra LoL, CS:GO, Clash Royale e Rainbow Six: Siege) e tra queste c’erano gli indiscussi EnD Gaming! EnD è un team competitivo che ormai la fa da padrona in Italia: grazie alla sua forza e tattica si è guadagnato il titolo nazionale di Rainbow Six: Siege più di una volta. Anche ...

Rainbow Six Siege Anno 4 - svelati i dettagli del nuovo Season Pass : La nuova stagione di Rainbow Six Siege è disponibile soltanto da una manciata di giorni, e chiaramente numerosi sono gli utenti che non hAnno perso tempo e si sono fiondati da subito all'interno del mondo di gioco dello sparatutto tattico targato Ubisoft, pronti a fare la conoscenza delle nuove feature innestate dagli addetti ai lavori. Una nuova mappa, Fortezza, e due nuovi operatori, rispettivamente Kaid e Nomad, rappresentano una ...

Rainbow Six Siege Vodafone Championship : EnD Gaming e Outplayed sono i finalisti : Il torneo nazionale di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, l'ESL Vodafone Championship, sta volgendo alle fasi finali e i team finalisti della competizione sono EnD Gaming e Outplayed.La finale del torneo si svolgerà nella giornata del 16 dicembre presso il Vodafone Theatre di Milano, ma vediamo di seguito il comunicato ufficiale Ubisoft per tutti i dettagli: Read more…

Rainbow Six Siege : disponibile da oggi il Season Pass dell'anno 4 : Ubisoft annuncia che il Season Pass Anno 4 per Tom Clancy's Rainbow Six Siege è ora disponibile. Questa VIP Premium Membership (terminerà il 31 gennaio 2020) esclusiva di un anno comprenderà 8 nuovi operatori, che verranno resi disponibili durante l'Anno 4, a cui si potrà accedere con giorni di anticipo.Il Season Pass Anno 4 comprenderà, inoltre, i seguenti benefit VIP:Chi acquisterà il Season Pass Anno 4 prima del 4 marzo 2019 otterrà anche la ...