Il Napoli non sfonda a Firenze | solo 0-0 | troppi errori sotto porta

Live Fiorentina-Napoli 0-0 Pezzella non ce la fa - viola in dieci : La prima volta senza Hamsik, volato in Slovacchia in attesa della definizione del passaggio al Dalian. La seconda volta di fila senza Albiol, fermato da un problema al tendine del ginocchio...

Fiorentina-Napoli non è una partita come le altre : L’ostilità di Firenze È inutile nascondercelo: Fiorentina-Napoli non è una partita come le altre. Non potrebbe mai esserlo. Per quello che abbiamo scritto ieri, ma non solo. Il 29 aprile resta una ferita aperta. Le lacrime di Allan, lo sgomento dei calciatori, il ricordo di quello che era successo a San Siro la sera prima. Una pugnalata. Ma sono tanti i ricordi di quel pomeriggio. L’omaggio dei tifosi del Napoli per Astori e la ...

Napoli - la maledizione della squadra di De Laurentiis : ecco perché non vince mai : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, in occasione della presentazione del prossimo ritiro della squadra azzurra in Trentino, ha esternato tutta la propria frustrazione nei confronti dei tifosi partenopei: «Il campionato non è ancora finito, continueremo a lottare. Mi dispiace per i tifosi

Libero : “Il Napoli non vince perchè non sa guadagnare” : Stoccata totale da parte di “Libero” nei confronti del Napoli e delle ultime stagioni della squadra partenopea. Il noto quotidiano ha così intitolato: “Eterna promessa. Il Napoli non vince mai perché non sa guadagnare”. Un frecciatina all’attuale situazione dei partenopei, fermi a 145 milioni di bilancio, in attivo, ma sempre stazionario. “Libero” rimarca quest’aspetto ed […] More

Napoli - cambio di hotel a Firenze ma non è scaramanzia... : Napoli - Se il popolo napoletano è storicamente scaramantico non si può dire lo stesso di Carlo Ancelotti , ma intanto il Napoli non passerà la vigilia del match contro la Fiorentina al ' Franchi ' ...

Napoli - il legale di Hamsik riapre la trattativa con i cinesi : “a Firenze non ci sarà” : “Hamsik non è stato convocato per Firenze. Se la trattativa dovesse saltare definitivamente, farà un passo indietro e non ci sarà alcun problema”. Sono le importanti dichiarazioni di Fulvio Marrucco, legale di Marek Hamsik, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio CRC. “Ho visto Marek prima scoppiasse questa bomba l’altro ieri. Lui era pronto a partire. Per me la trattativa non è chiusa, ma resta il mio ...

Fiorentina-Napoli : gli azzurri non vanno nell'albergo in cui 'persero' lo scudetto : Fiorentina-Napoli, per i tifosi azzurri, non sarà mai una partita come tutte le altre. O forse, sarebbe meglio dire, non lo è più dallo scorso 29 aprile, quando la meravigliosa tripletta di Simeone distrusse definitivamente i sogni di gloria della società di De Laurentiis, allora allenata da Maurizio Sarri, oggi tecnico del Chelsea. Proprio il mister toscano, quella sera, rilasciò una dichiarazione destinata a far discutere e capace di scatenare ...

Napoli - Hamsik ora è un caso! Salta il trasferimento e lo slovacco non si allena : Come un fulmine a ciel sereno, il trasferimento di Marek Hamsik dal Napoli al Dalian è stato bloccato.Il Napoli attraverso un comunicato ufficiale postato su twitter ha annunciato di soprassedere al trasferimento di Marek Hamsik al Dalian Yifang. Una frenata inaspettata visto che il giocatore aveva già salutato tutti i suoi compagni di squadra oltre che tutto lo staff del Napoli. Stamattina, inoltre, erano state fissate le visite mediche a ...

Napoli - Hamsik non si presenta all’allenamento : la situazione da Castel Volturno : E’ una situazione sempre più delicata per quanto riguarda il futuro del centrocampista del Napoli Marek Hamsik, nel dettaglio era praticamente tutto fatto per il trasferimento dello slovacco in Cina, poi nella giornata di ieri tutto è incredibilmente saltato. Sono cambiate le condizioni dal punto di vista economico che non sono andate giù al presidente De Laurentiis, è stato garantito un pagamento pluriennale che però non è stato ...

Napoli - brusca frenata nella cessione di Hamsik al Dalian : lo slovacco però non si presenta a Castel Volturno : Il centrocampista del Napoli non si è presentato questa mattina al centro di allenamento degli azzurri, prendendosi un po’ di tempo per valutare la situazione Sembrava tutto fatto, invece pare essersi inceppato qualcosa nella trattativa tra Napoli e Dalian per la cessione di Marek Hamsik. Il club di De Laurentiis ha deciso di interrompere l’operazione per un mancato accordo sui termini di pagamento, dal momento che la società ...

Castelvolturno - il Napoli si allena ma Hamsik non c’è : La notizia data da Sky Sport 24 All’indomani del “caso Hamsik”, con la comunicazione da parte del Napoli del mancato accordo col Dalian, lo slovacco non è presente alla seduta di allenamento di questa mattina. A riportarlo, sia tramite l’account ufficiale di Twitter sia nel notiziario, è Sky Sport24. Potrebbe essere un caso. Come invece – come è probabile – c’è stato la richiesta da parte dello slovacco ...

Il Napoli non torna in quell’albergo di Firenze : La mancata espulsione di Pjanic Resta una delle frasi simbolo degli ultimi anni di Serie A. «Abbiamo perso lo scudetto in albergo» pronunciata da Maurizio Sarri peraltro non a caldo. Perché a caldo, dopo il 3-0 dello scorso anno subito dalla Fiorentina, la sua fu un’analisi lucida e severa, senza alcuna allusione. Poi, ha cambiato la sua versione. E l’ha anche motivata: «Chi fa sport, sa di cosa parlo». Il riferimento, ovviamente, è ...

Napoli - salta la cessione di Hamsik ai cinesi : «Accordi non rispettati» : Sfuma la cessione di Marek Hamsik. Il capitano azzurro, almeno per il momento, non si muove. Lo ha reso noto il Napoli che, su Twitter fa sapere di aver deciso «di soprassedere alla cessione di Marek ...

Napoli - Hamsik rimane - la società : "Accordi economici non rispettati" : Non se ne va. Il capitano del Napoli, Marek Hamsik, almeno per il momento, non andrà in Cina, come annunciato nelle ultime ore anche dalle parole dello stesso centrocampista slovacco . Il giocatore, ...