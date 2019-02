: RT @CislNazionale: #FuturoalLavoro Furlan: Il Governo del Cambiamento ha scelto di smantellare l’alternanza scuola lavoro, di usare le pens… - Rickmarcellitr : RT @CislNazionale: #FuturoalLavoro Furlan: Il Governo del Cambiamento ha scelto di smantellare l’alternanza scuola lavoro, di usare le pens… - TelevideoRai101 : Furlan: governo esca da realtà virtuale - EwaBlasik : RT @CislNazionale: #FuturoalLavoro #9febbraio Furlan: Chiediamo al Governo un radicale cambiamento di rotta.È tutta una strategia economica… -

"Cala il Pil, cala la produzione industriale. Senza crescita non c'è futuro. Per l'occupazione non servono navigator ma investimenti". Così la segretaria Cisl,, dal corteo di Roma, che chiede aldi "uscire dallae guardare la piazza". Un nuovo invito a un confronto è stato lanciato dal leader Uil,Barbagallo:"Non siamo opposizione politica, siamo il sindacato con una piattaforma e vogliamo discuterla con l'esecutivo", sottolineando "la mancanza di misure per le donne, il Mezzogiorno e i precari".(Di sabato 9 febbraio 2019)