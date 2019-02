Bambino di 9 anni muore strangolato da una corda nel box di casa

Bambino di 6 anni decapitato di fronte alla mamma : «Apparteneva alla religione sbagliata» : 'Shia Rights Watch', Ong impegnata nella difesa dei diritti degli sciiti nel mondo, ha reso noto che finora non c'è stato nessuna reazione della autorità saudite sull'accaduto. La comunità sciita ha ...

Lettera al Bambino rifiutato dalla mamma : “La mia vita iniziata a 8 anni - rinascere si può” : La storia di Mirko, oggi designer di successo 33enne, ricorda quella di Andrea, il bambino trovato in strada a Carmagnola perché abbandonato dalla mamma che vive in una roulotte. Al piccolo Andrea Mirko vuole raccontare che, quando aveva la sua età, è scappato da un campo nomadi e poi, accolto in una famiglia, ha iniziato a vivere.Continua a leggere

Bambino Seppellito vivo sotto la neve dai genitori perché non sa la Bibbia! Muore a 7 anni : Bambino Seppellito vivo dai genitori perché non sa la Bibbia Si tratta di una storia che mette i brividi solo a pensare l’azione fatta dai genitori ai danni del proprio… L'articolo Bambino Seppellito vivo sotto la neve dai genitori perché non sa la Bibbia! Muore a 7 anni proviene da Essere-Informati.it.

UK - chiamano ambulanza per tre volte e non arriva : muore un Bambino di 6 anni : Un episodio davvero drammatico si è verificato in Inghilterra, precisamente a Plymouth, dove un bimbo di soli 6 anni è deceduto a causa di un improvviso blocco intestinale. Non appena il bambino ha accusato il malore, il padre, intuendo che si trattava di qualcosa di serio, visto che le condizioni del piccolo peggioravano, ha chiamato i soccorsi e ha descritto la situazione che stavano vivendo. Un'operatore sanitario, secondo quanto si apprende ...

Verona : Bambino di 11 anni sviene improvvisamente in casa e muore per arresto cardiaco : Una vicenda tanto grave quanto raccapricciante quella che si è consumata nei giorni scorsi nella provincia di Verona, precisamente nel piccolo comune di Lavagno, dove un bambino di appena undici anni si è spento a causa di un arresto cardiaco improvviso. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, nella serata di lunedì 4 febbraio il bimbo si trovava all'interno della propria abitazione con la sua famiglia quando improvvisamente si è ...

Verona - Bambino di 11 anni sviene all’improvviso in casa e muore in ospedale : La tragedia nella serata di lunedì in una casa di Lavagno, nella provincia di Verona. Un bambino di undici anni si è sentito improvvisamente male e, portato d'urgenza al Polo Confortini dagli operatori del 118, è morto poco dopo in seguito a un arresto cardiaco nonostante gli sforzi dei sanitari.Continua a leggere

Presunti abusi su un Bambino di 8 anni da parte di collaboratori di una parrocchia di Savona : Continuano le inchieste di "Rete l'Abuso" che denuncia un presunto caso di abusi nei confronti di un bambino che, all'epoca dei fatti, , si parla del 2009, aveva 8 anni. Il fatto sarebbe avvenuto all'...

Torino - Bambino di 8 anni vagava abbandonato : 'Mia madre e mio padre non mi vogliono più' : È stato ritrovato da solo, in mezzo alla strada, visibilmente spaventato e infreddolito, senza neanche un giubbotto. Tutto questo a soli otto anni, a causa della grave negligenza da parte dei suoi genitori, che l'hanno praticamente abbandonato al suo destino. Si tratta del piccolo Andrea, individuato dagli agenti di polizia, ai quali ha raccontato che la sua mamma non vuole più saperne di lui. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Corriere ...

Salvini - il siparietto sul palco con il Bambino di 11 anni : “Non è sequestro di minore - ho già i miei problemi” : “Sono contento perché vedo tanti giovani di 14, 15 e 16 anni in queste piazze. Tu, quanti anni hai? Undici? Tifi Milan? Dai, sali sul palco”. Al comizio a Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha invitato accanto a lui un bambino di undici anni a cui ha dato il microfono. “Sei un grande ministro” ha detto il ragazzino. “Vedete, è venuto lui da me. Non ...

La malattia rara di Alex - il Bambino di 11 anni che rischia la vita ogni volta che gioca : La vita di Alex è diversa da quella degli altri bambini. A 11 anni, non può correre e giocare, né tanto meno esporsi al sole per troppo tempo, perché il suo fisico è incapace di sopportare il calore e la luce. Infatti il suo corpo non è in grado di regolare la temperatura che, quando si alza troppo, può arrivare a mettere in pericolo la sua vita. Il piccolo soffre di una malattia genetica molto rara, che colpisce la pelle ed altri organi. Il suo ...

Hamish - Bambino speciale : 10 anni - ha un rene nella coscia destra : 'Boy, 10, has a kidney in his THIGH because of a unique genetic disorder named after him because it is so rare' - McJay Recruitment, @McJayRecruitme1, Il bambino è l'unica persona al mondo a non ...

Cardito - Bambino morto in casa. Il primario che ha soccorso la sorella : “In 30 anni di carriera mai vista una cosa simile” : “La bambina presentava tumefazioni al volto e al cuoio capelluto, ecchimosi e lividi al tronco. Era in shock emotivo. Fortunatamente non ci sono lesioni dell’organi interni”. Intervistato dall’Ansa, Vincenzo Tipo, primario del pronto soccorso dell’ospedale Santobono di Napoli, racconta i soccorsi alla piccola di 7 anni di Cardito, soccorsa assieme al fratellino di 8 dopo una segnalazione di lite in famiglia. Per il ...

Bambino britannico vive con un rene nella coscia per una rara malattia genetica - : Il rene di Hamish Robinson, Bambino di 10 anni britannico, a seguito di una mutazione genetica unica si trova nella coscia, segnala Inside Edition. Il genetista che ha scoperto che al Bambino mancava ...

Bambino di 3 anni si perde e sopravvive al gelo nei boschi : "Un amico orso mi ha tenuto compagnia" : È sopravvissuto a tre notti nel bosco grazie all'aiuto di "un orso amichevole". È questa la versione ripetuta in questi giorni dal piccolo Casey Hathaway, un Bambino americano di 3 anni che si è perso per due notti tra i boschi in Nord Carolina, sopravvissuto a pioggia forte ed a temperature rigidissime, intorno ai -20°. "Ha detto che ha avuto un amico tra i boschi che lo ha accompagnato ed era un orso", ha detto al ...