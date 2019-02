Rosolino fa visita a Bortuzzo | Ha una vita davanti anche se una grande parte gliela

Massimiliano Rosolino visita Manuel Bortuzzo in ospedale. LA FOTO - : L'ex campione di nuoto è arrivato al San Camillo di Roma, dove il 19enne ferito in una sparatoria è ricoverato in prognosi riservata. Il giovane non tornerà più a camminare. Rosolino : "Da genitore ...

Massimiliano Rosolino visita Manuel Bortuzzo in ospedale. LA FOTO : Massimiliano Rosolino visita Manuel Bortuzzo in ospedale. LA FOTO L'ex campione di nuoto è arrivato al San Camillo di Roma, dove il 19enne ferito in una sparatoria è ricoverato in prognosi riservata. Il giovane non tornerà più a camminare. Rosolino: "Da genitore faccio fatica a capire cosa si ...