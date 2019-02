Il premier Conte e Toninelli a Genova

Ponte Morandi - venerdì giù il primo pezzo. Ci saranno Conte e Toninelli. Il premier : «Genova nel mio cuore» | : Anche il presidente del Consiglio è atteso domani a Genova per la “cerimonia” di abbattimento della prima parte del “moncone” ovest |

Caso Diciotti - il premier Conte blinda Salvini : 'Ha agito secondo linee del governo. Io responsabile' : 'Di questo indirizzo, così come della politica generale del governo, non posso non ritenermi responsabile, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione'. Lo scrive il premier Giuseppe Conte, parlando del Caso Diciotti, nella lettera ...

Dario Ballantini è il premier Conte/ Striscia la Notizia - 'Quali sono i veri fan di Claudio Baglioni' : Dario Ballantini sarà il Premier Conte nella puntata di stasera, 6 febbraio 2019, di Striscia la Notizia. Il comico ha già interpretato questo ruolo

ESCLUSIVA Giuseppe Prete - Movimento Gente Onesta - : "Il premier Conte? Solo un prestanome senza nessun ruolo decisivo. La Quota 100 solo ... : Mi duole constatare che la responsabilità della mancata crescita economica dipende solo dalla politica e dai continui cambi di governo nel nostro Paese è grazie alle loro incapacità, piuttosto che ...

'Anticipare il futuro'. Il premier Conte presenta la Fondazione Leonardo"Civiltà delle macchine : Tra gli altri focus , dovrà anche concentrarsi sui rischi per l'occupazione nella nuova economia digitale. "Il lavoro rischia di ridursi sino a scomparire: un pericolo che impone un ripensamento ...

Giuseppe Conte - il premier litiga con l’inglese nel suo discorso davanti alla platea di Davos. Ecco alcuni passaggi : Il 23 gennaio il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è intervenuto al World Economic Forum di Davos. Un discorso di circa 20 minuti, in inglese, che negli ultimi giorni è stato ripreso sui social: sono in molti a evidenziare come il premier sia impacciato anche nella lettura, perché non sta parlando a braccio. E in molti lo accostano alle “celebri” performance di Matteo Renzi quand’era primo ministro. Video ...

Scorta tolta a Sandro Ruotolo - Morra (Antimafia) : “Va difeso - io sto con lui”. La Fnsi al premier Conte : “Incomprensibile” : Solidarietà, vicinanza, supporto. Il mondo del giornalismo e anche la politica interviene sul caso della revoca della Scorta al giornalista Sandro Ruotolo.”Ho sentito poco fa Sandro Ruotolo. Inutile dire che ha tutta la mia stima ed apprezzamento per il suo lavoro di giornalista impegnato da decenni contro le mafie. Per il suo impegno è stato minacciato, perché sta sul campo e racconta il reale, senza giri di parole” scrive su ...

Sondaggi - il governo guadagna consensi ma è sempre più “fragile”. Tra i leader l’anti-Salvini è il premier Conte : Nei primi sette mesi il governo gialloverde guadagna 10 punti percentuali rispetto alla somma dei voti, attestandosi a un indice di fiducia del 59%, livello mai raggiunto dai due esecutivi precedenti. Ma la sua tenuta è sempre più “fragile”, anche per le divisioni tra i partiti azionisti ne condizionano la capacità decisionale. Evidente il rovesciamento degli equilibri rispetto al voto del 4 marzo 2018: la Lega è al 33% e partiva dal 17,4, il ...

Conte cerca una fuga. L'Italia è in recessione e il premier sogna il boom : Io penso che ci sono tutte le condizioni per una ripresa dell'economia italiana'. La chiave, per il governo è soprattutto una: gli investimenti. 'Dobbiamo sbloccare quelli bloccati e avviarne di ...

Ipotesi (seria) : Savona alla Consob. La proposta di Conte e dei vicepremier al ministro per gli Affari europei : La domanda è arrivata direttamente da Giuseppe Conte, dopo l'ok di entrambi i vicepremier. L'interessato ha detto sì. È Paolo Savona il coniglio tirato fuori dal cilindro del governo gialloverde per superare l'impasse della presidenza Consob, vacante ormai da mesi. "Certamente sarebbe un incarico di prestigio", lasciano filtrare dal suo entourage, senza però confermare la notizia. Il ministro degli Affari europei, ...